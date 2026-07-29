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Engleski 35-godišnji napadač trebalo bi da se priključi saigračima naredne sedmice na pripremama u Hong Kongu, nakon što potpiše dvogodišnji ugovor, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Trener Čelsija Ćabi Alonso želi da dovede iskusne igrače u ekipu, nakon što je Čelsi imao najmlađi tim u Premijer ligi u poslednje dve sezone.

Odluka da se ekipa formira od pretežno mlađih igrača smatrala se faktorom u neuspehu Čelsija da se bori za trofeje, pa je zbog toga promenjen način rada, pregovara se sa 36-godišnjim Džordanom Hendersonom iz Brentforda, a klub je poslao ponudu za 34-godišnjeg igrača Sanderlenda Granita Džaku.

Čelsi je prošle sezone zauzeo 10. mesto u Premijer ligi i nije osvojio trofej.

Velbek je tokom karijere izgrao za Mančester junajted, Preston, Sanderlend, Arsenal i Votford, odakle je 2020. godine prešao u Brajton. Odigrao je 400 utakmica u Premijer ligi i postigao 90 golova.

Igrao je za mlade selekcije Engleske, a za seniorski tim je od 2011. do 2018. godine odigrao 42 utakmice i postigao 16 golova.

(Beta)