Aleksandar Katai je strelac!
Fudbal
KAD PRE? SVI SU MISLILI DA JE OFSAJD, KAD ONO... Čudna situacija na Marakani - pogledajte kako je Zvezda povela protiv Larna u trećem minutu! VIDEO
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Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Larn u sklopu revanš meča drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Zvezda je povela već u trećem minutu kada se u strelce upisao Aleksandar Katai.
FK Crvena zvezda - Larn Foto: Ilija Ilić
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Golman je izbio loptu pravo do Abu Fanija, koji je glavom dodao do Kataija. Napadač je u prvom trenutku pomislio da se nalazi u ofsajdu i nakratko oklevao, ali je potom poslao loptu u mrežu.
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