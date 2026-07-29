Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Larn u sklopu revanš meča drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Zvezda je povela već u trećem minutu kada se u strelce upisao Aleksandar Katai.

FK Crvena zvezda - Larn Foto: Ilija Ilić

Golman je izbio loptu pravo do Abu Fanija, koji je glavom dodao do Kataija. Napadač je u prvom trenutku pomislio da se nalazi u ofsajdu i nakratko oklevao, ali je potom poslao loptu u mrežu.

Ne propustiteFudbalHRVATI DONELI GLAVOBOLJU ZVEZDI! Dinamo se izvukao posle drame i ozbiljno zakomplikovao put crveno-belima!
Dinamo Zagreb
KvotaZVEZDA DANAS NE MOŽE DA ISPADNE! Pogled ka kladionicama pred ovosezonski evropski debi na Marakani daje neverovatnu sliku
FK Crvena zvezda
FudbalPRVA OVOSEZONSKA EVROPSKA UTAKMICA NA MARAKANI! Pred gostima nemoguća misija, Zvezda overava treće kolo! Evo gde možete da gledate revanš drugog kola
Fudbaleri Crvene zvezde pred početak utakmice protiv Larna u Severnoj Irskoj
FudbalUPRKOS 4:0 U PRVOJ UTAKMICI, DEJAN STANKOVIĆ SPUŠTA LOPTU PRED REVANŠ PROTIV LARNA! Otkrio je ko sigurno neće igrati!
Dejan Stanković na aerodromu

00:25
Vasilije Kostov gol u derbiju Izvor: Arena 1 Premium