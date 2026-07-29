Zvezda je povela već u trećem minutu kada se u strelce upisao Aleksandar Katai .

Golman je izbio loptu pravo do Abu Fanija, koji je glavom dodao do Kataija. Napadač je u prvom trenutku pomislio da se nalazi u ofsajdu i nakratko oklevao, ali je potom poslao loptu u mrežu.