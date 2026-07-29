Arnautović je zatresao protivničku mrežu u samom finišu prvog poluvremena.
Fudbal
BUKVALNO JE POCEPAO MREŽU LARNA! Pogledajte kako je Arnautović u POSLEDNJIM SEKUNDAMA prvog poluvremena duplirao prednost! VIDEO
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Crvena zvezda vodi protiv Larna 2:0 u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona!
Zvezdu je vođstvno doneo Aleksandar Katai u trećem minutu, da bi prednost crveno-belih duplirao Marko Arnautović u poslednjim sekundama prvog dela igre.
FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić
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Arnautović je prihvatio loptu u šesnaestercu koju mu je poslao Krunić i potom je snažnim udarcem zakucao u mrežu za 2:0.
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