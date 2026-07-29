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Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su večeras na svom stadionu pobedili Larn ubedljivim rezultatom 5:0.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković je nakon utakmice rekao:

- Način na koji smo igrali. Rekli smo da smo favoriti, ali to mora da pokažeš na terenu. Odnos je bio za svu pohvalu. Izigrali su se,trčali, radili su. Sada se spremamo za dalje, prezadovoljan sam - rekao je trener Zvezde.

FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

Crveno-bele u narednoj rundi očekuje okršaj sa Hapoelom iz Ber Ševe.

- Gledali smo i jedne i druge, ali smo želeli da sačekamo do sledeće utakmice, igramo u utorak, imamo vremena i da se odmorimo i da spremimo utakmicu. Jedna ekipa bila je bolja u snazi, Hapoel je dosta talentovan, igraju lep fudbal, i jedan i drugi protivnik su teški na svoj način. Logistički nam je lakše Hapoel, 45 minuta avionom. Hvala svima na ambijentu, uživao sam - dodao je Stanković.

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