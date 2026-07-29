- Način na koji smo igrali. Rekli smo da smo favoriti, ali to mora da pokažeš na terenu. Odnos je bio za svu pohvalu. Izigrali su se,trčali, radili su. Sada se spremamo za dalje, prezadovoljan sam - rekao je trener Zvezde.

- Gledali smo i jedne i druge, ali smo želeli da sačekamo do sledeće utakmice, igramo u utorak, imamo vremena i da se odmorimo i da spremimo utakmicu. Jedna ekipa bila je bolja u snazi, Hapoel je dosta talentovan, igraju lep fudbal, i jedan i drugi protivnik su teški na svoj način. Logistički nam je lakše Hapoel, 45 minuta avionom. Hvala svima na ambijentu, uživao sam - dodao je Stanković.