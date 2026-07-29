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Kako prenosi Bi Bi Si (BBC), dvadesettrogodišnji Barkola označen je kao glavni kandidat da popuni mesto koje je ostalo upražnjeno nakon odlaska Mohameda Salaha na kraju prošle sezone.

Pari Sen Žermen procenjuje vrednost Barkole na oko 145 miliona funti, što bi predstavljalo novi rekord britanskog fudbala kada je reč o visini transfera. Ipak, na Enfildu se nadaju da bi posao mogao da bude zaključen za iznos bliži 100 miliona funti.

Barkola ima još dve godine ugovora sa francuskim šampionom, ali je, prema navodima britanskih medija, zainteresovan za prelazak u Liverpul i novi izazov, nakon što je izgubio mesto među prvotimcima PSŽ-a.

Liverpul je prvobitno želeo da angažuje Jana Diomandea iz Lajpciga, ali je mladi krilni fudbaler nadomak prelaska u Real Madrid, zbog čega su "redsi" usmerili pažnju ka Barkoli.

(Beta)