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Sudijska komisija Fudbalskog saveza Srbije obelodanila je analizu spornih detalja iz drugog kola Superlige Srbije, uz potvrdu da je crveni karton za fudbalera Mačve Boška Vraštanovića u okršaju sa Partizanom bio potpuno opravdan i po propisima.

U zvaničnom obrazloženju ističe se da je glavni arbitar, tek nakon dodatnog pregleda video-snimka kraj terena, doneo pravu odluku kada je preinačio prvobitnu procenu i umesto javne opomene igraču pokazao put u svlačionicu.

1/7 Vidi galeriju Mačva - Partizan, Super liga Srbiej 2026/27 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Igrač gostujućeg tima sa brojem 89 imao je punu kontrolu nad loptom i otvoren put ka protivničkom golu. Na njega startuje protivnički igrač sa brojem 8 i sprečava ga u razvoju akcije. Sudija je, nakon OFR-a i pregleda snimka, ispravno doneo odluku da je reč o prekršaju za crveni karton", navedeno je u analizi Sudijske komisije.

U objavljenom izveštaju uopšte se ne pominje isključenje fudbalera Partizana Dembe Seka, iako je upravo taj detalj podigao veliku prašinu posle duela u Šapcu i naveo „crno-bele” da najave zvaničnu žalbu na ovakvu odluku.