DA LI JE FUDBALER MAČVE ZASLUŽENO DOBIO CRVENI KARTON NA UTAKMICI PROTIV PARTIZANA? FSS se oglasio, nema više dileme!
Sudijska komisija Fudbalskog saveza Srbije obelodanila je analizu spornih detalja iz drugog kola Superlige Srbije, uz potvrdu da je crveni karton za fudbalera Mačve Boška Vraštanovića u okršaju sa Partizanom bio potpuno opravdan i po propisima.
U zvaničnom obrazloženju ističe se da je glavni arbitar, tek nakon dodatnog pregleda video-snimka kraj terena, doneo pravu odluku kada je preinačio prvobitnu procenu i umesto javne opomene igraču pokazao put u svlačionicu.
"Igrač gostujućeg tima sa brojem 89 imao je punu kontrolu nad loptom i otvoren put ka protivničkom golu. Na njega startuje protivnički igrač sa brojem 8 i sprečava ga u razvoju akcije. Sudija je, nakon OFR-a i pregleda snimka, ispravno doneo odluku da je reč o prekršaju za crveni karton", navedeno je u analizi Sudijske komisije.
U objavljenom izveštaju uopšte se ne pominje isključenje fudbalera Partizana Dembe Seka, iako je upravo taj detalj podigao veliku prašinu posle duela u Šapcu i naveo „crno-bele” da najave zvaničnu žalbu na ovakvu odluku.