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Fudbaleri Crvene zvezde saznali su rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Hapoel Ber Ševa je pobedio Vikingur rezultatom 2:0 (ukupan rezultat 3:2) i tako zakazao okršaj sa aktuelnim srpskim šampionom, koji trenutno u Ljutice Bogdana dominira protiv Larna.

Vikingur je u revanš doneo prednost od 2:1 iz prvog meča na svom terenu, pa je na neutralnom terenu branio taj kapital. Sve je teklo po planu za islandski tim, ali se čitava konstrukcija srušila u samoj završnici, tačnije u poslednjih dvadeset i pet minuta utakmice.

Preokret je najavljen u 65. minutu, kada je Ahmed zatresao mrežu i doveo Hapoel u vođstvo, čime je ukupan rezultat u dvomeču poravnat na 2:2. Izraelci su u tim trenucima diktirali tempo, pritiskali rivala, a takav pristup brzo im se isplatio.

1/20 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

Igrao se 80. minut kada je Gana postigao ključni pogodak za 2:0, čime je svojoj ekipi doneo rezultat koji je vodi dalje.

Trijumf Hapoela mogao je biti i ubedljiviji, pošto je samo dva minuta kasnije Ahmed ponovo pogodio mrežu, ali je taj gol poništen zbog ofsajda. Vikingur je u samom finišu krenuo na sve ili ništa i u nadoknadi vremena čak izborio jedanaesterac, no i ta odluka je preinačena nakon VAR provere.

Nakon ovakvog raspleta, definitivno je poznato da će rival Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona biti Hapoel Ber Ševa.