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Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u Beogradu u revanš meču pobedili severnoirski Larn sa 5:0.U prvom meču na gostovanju Zvezda je slavila rezultatom 4:0.

Pred vama su fudbaleri crveno-belih na skeneru Kurira.

Mateus /

Prvi put imao rukom kontakt sa loptom u 28. minutu, kada je otišao po istu, nakon faula za Zvezdu. I to je podatak koji najbolje ilustruje tok i ritam utakmice na Marakani. Prvi put su mu igrači Larna šutnuli na gol u 88. minutu, i to vam okvira, tako da nije morao da interveniše. I zato je ponovo ostao neocenjen. Ne svojom krivicom.

Jung Vu Seol 7

U trepavicu pogodio Arnautovića u 12. minutu, ali je ovaj bio neprecizan. Gotovo da nije imao posla u defanzivi, tako da je bio preorijentisan na napad, gde se odlično snalazio. Imao je nekoliko lepih prodora i upotrebljivih centaršuteva. Polovinom drugog dela utakmice svoju poziciju ustupio je Nikoli Stankoviću.

Tebo Učena 7

Dobro se istrčao, pohvatao sve ničije lopte na svojoj polovini, bukvalno gospodario terenom. Zaradio je platu, iako se nije uopšte potrošio, ali je svoj posao odradio krajnje profesionalno. I to je za svaku pohvalu, maksimalan pristup utakmici, bez imalo potcenjivanja protivnika.

Miloš Veljković 7

Pojam profesionalizma i to je za svaku pohvalu. Vredi imati ovog momka u ekipi, jer i na "malim" utakmicama pokazuje kako pravi igrač treba da se ponaša i odnosi prema dresu koji nosi. Gospodar u vazduhu i na zemlji, ako je taj podatak uopšte važan u ovakvoj utakmici, gde Larn niti je imao ideju, niti moć da napadne.

Matej Strika 7

Debi na evropskoj sceni za mladog momka iz Banjaluke. Pogodio je stativu u 38. minutu nakon proigravanja od strane Kataija. Pokušavao je ovaj dečak u nekoliko prilika da centaršutem zapreti Larnu. Obavio je lep posao u defanzivi i jasno je da će veče 29. jula pamtiti dok je živ.

Abu Fani 7,5

Zvezdina radilica sa ogromnim radijusom kretanja. Izuzetno koristan za ekipu, uvek na pravom mestu, u pravo vreme. Nije imao mnogo taktičkih zadataka, tako da je mogao i da se okrene ofanzivi. Čak se i našao u lepoj šansi koju mu je servirao Tiknizjan, ali je za delić sekunde zakasnio u šesnaestercu. Na kraju posle kilometara i kilometara u nogama, izašao je pre vremena kako bi sačuvao svežinu za naredne utakmice.

Rade Krunić 7,5

Željan lopte i željan fudbalske igre. Baš tako je ušao u igru. Inicirao je akciju u 60. minutu, kada je znalački iza leđa odbrane Larna pronašao Seola, a ovaj na tacni servirao gol Arnautoviću. Nepotreban i pogibeljan start Džordana Meknifa naterao je trenera Dejana Stankovića da ga zameni Elšnikom i ništa ne rizikuje, jer mu je itekako potreban za naredne utakmice.

Loizos Loizu 7

Trpi ga Dejan Stanković, vidi nešto u njemu, što može da bude od koristi Zvezdi, iako ne blista još od priprema. Prelep gol poništen mu je u 31. minutu, nakon malog ofsajda. A, samo minut kasnije iz dobre pozicije šutirao je u golmana Roana Fergusona kojeg su igrači Zvezde napravili junakom utakmice. А, onda isto taj golman rešio je da počasti Loizua u 49. minutu kada mu je dao loptu u noge, a ovaj onda plasirao u mrežu.

Muhamed Čam 7,5

Vredi ovaj momak. Ima nešto što je potrebno timu Crvene zvezde i jasno je da će mu ovih 90 i kusur odigranih minuta mnogo koristiti. U 42. minutu iskosa sa par metara šutirao preko gola, a tri minuta kasnije zagrejao dlanove golmana Larna. Do kraja utakmice trudio se da proigrava saigrače, potvrdivši da je odličan paker.

Aleksandar Katai 7

Otvorio je utakmicu lepim golom u 3. minutu, kada su Severni Irci zaspali, tražeći ofsajd kojeg nije bilo. U 16. minutu VAR mu poništio gol zbog nedozvoljene pozicije. "Sipao je magiju" u 40. minutu, kada je pokušao da lobuje golmana Larna. Dar-mar je pravio po levoj strani u drugom delu, ali mu se nije dalo da dođe do drugog gola.

Marko Arnautović 8

Mnogo je radio za ekipu, iz gotovo svakog kontakta sa loptom, kada se dobro namesti u šesnaestercu vraćao je pas za gol. Neverovatno, šta je promašio u 12. minutu, glavom sa par metara od gola. U 23. minutu imao još jednu dobru priliku, pa onda i u 32. i 40. I konačno maler razbija prelepim golom u trećem minutu nadoknade prvih 45 minuta. Nagrada za rad i zalaganje. Drugi gol postigao je u 60. minutu posle lepog dodavanja od strane Seola. I jedan bitan detalj, u 78. minutu je istrčao za napadačem Larna i na svojoj polovini zaustavio napad gostiju.

Osman Bukari 7,5

Od 63. umesto Loizosa Loizua. Raspoložen za igru i neuhvatljiv po desnoj strani. Njegov gol bio je pravo remek delo, izlomio je kičmu svom čuvaru, a onda poslao loptu pod prečku. I usledio je prepoznatljiv ples, za opštu radost na stadionu posle petog gola Zvezde, u 79. minutu.

Nair Tiknizjan 7

Od 63. umesto Mateje Strike. Nekoliko puta je lepo prošao po levoj strani, a servirao je priliku Abu Dabiju, ali se on spetljao.

Timi Maks Elšnik 7

Od 63. umesto Radeta Krunića. Lepo je iskoristio minute koje je dobio i bio od velike koristi za ekipu.

Nikola Stanković 6,5

Od 70. umesto Jung Vu Seola. Odmenio je Korejca na pravi način i opravdao poverenje trenera.

Mirko Ivanić 7

Od 75. minuta umesto Abu Fanija. Želeo je trener Stanković da ga proba na mestu zadnjeg veznog, u paru sa Elšnikom.

Dejan Stanković

Za njega je najvažnije da mu se nisu povredili igrači, iako je radi preventive izvukao Krunića pre vremena iz igre. Razigrao je iskusne Arnautovića i Kataija koji su mu se odužili za minutažu. Nije mala stvar dati bilo kojoj ekipi u Evropi devet golova u dve utakmice. Pokušao je i sa nekoliko taktičkih varijanti pred kraj utakmice da proba pojedine igrače na mestima na kojima ne igraju, pa je očigledno dobio i određene odgovore na sve enigme koje ima. Sada treba spremiti ekipu za dvomeč sa Hapoel Ber Ševom, a prolaz donosi plej-of za Ligu šampiona.

1/20 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić