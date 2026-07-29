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Na spisku disciplinskih postupaka koji su pokrenuti protiv Argentine nalaze se i optužbe za "diskriminatorne povike i gestove" navijača, navodni napad pomoćnog trenera nakon finala, kao i "bacanje predmeta od strane gledalaca na više utakmica Svetskog prvenstva".

Vezni igrač Leandro Paredes suočava se sa tri optužbe za napad nakon finalne utakmice i poraza od Španije posle produžetaka (0:1) u Nju Džersiju.

Pored Paredesa disciplinski postupak je pokrenut protiv odbrambenog igrača Nahuela Moline, kao i protiv pomoćnog trenera Roberta Ajale.

Molina i napadač Tijago Almada takođe su optuženi za nesportsko ponašanje, dok je isti postupak pokrenut i protiv španskog fudbalera Gavija.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Njujorka Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia

Argentinski igrači su nakon pobede nad Engleskom rezultatom 2:1 nosili transparent sa natpisom "Malvinska ostrva su argentinska".

Argentina Foklandska ostrva naziva Malvini. Ostrva su 1982. godine zauzeta po naređenju tadašnje argentinske vojne hunte, što je izazvalo desetonedeljni rat u kojem je pobedila Velika Britanija.

Predstavnici britanske vlade pozvali su Fifu da sprovede istragu, a svetska fudbalska organizacija je saopštila da je zvanična optužba podignuta zbog "korišćenja sportskog događaja za protest nesportske prirode".

Fifa je dodala da će svim optuženima biti pružena prilika da iznesu svoj stav, nakon čega će Disciplinska komisija doneti odluke.