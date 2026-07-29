Slušaj vest

Na spisku disciplinskih postupaka koji su pokrenuti protiv Argentine nalaze se i optužbe za "diskriminatorne povike i gestove" navijača, navodni napad pomoćnog trenera nakon finala, kao i "bacanje predmeta od strane gledalaca na više utakmica Svetskog prvenstva".

Vezni igrač Leandro Paredes suočava se sa tri optužbe za napad nakon finalne utakmice i poraza od Španije posle produžetaka (0:1) u Nju Džersiju.

Pored Paredesa disciplinski postupak je pokrenut protiv odbrambenog igrača Nahuela Moline, kao i protiv pomoćnog trenera Roberta Ajale.

Molina i napadač Tijago Almada takođe su optuženi za nesportsko ponašanje, dok je isti postupak pokrenut i protiv španskog fudbalera Gavija.

Foto galerija iz Njujorka Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia

Argentinski igrači su nakon pobede nad Engleskom rezultatom 2:1 nosili transparent sa natpisom "Malvinska ostrva su argentinska".

Argentina Foklandska ostrva naziva Malvini. Ostrva su 1982. godine zauzeta po naređenju tadašnje argentinske vojne hunte, što je izazvalo desetonedeljni rat u kojem je pobedila Velika Britanija.

Predstavnici britanske vlade pozvali su Fifu da sprovede istragu, a svetska fudbalska organizacija je saopštila da je zvanična optužba podignuta zbog "korišćenja sportskog događaja za protest nesportske prirode".

Fifa je dodala da će svim optuženima biti pružena prilika da iznesu svoj stav, nakon čega će Disciplinska komisija doneti odluke.

Ne propustiteFudbalRAT SE NASTAVLJA! UEFA SE OGLASILA ZBOG JEZIVIH UCENA OD STRANE FIFA! Fudbalski svet ovako nešto ne pamti - pročitajte burno SAOPŠTENJE!
UEFA
FudbalINFANTINO POVUKAO POTEZ KOJI JE ZAPALIO SVET! Sramnom ucenom priterao saveze uz zid - podržite prodaju Mundijala, ili ostajete bez miliona! Dao BEZOBRAZAN ROK!
Đani Infantino
FudbalZAŠTO SU FIFA I UEFA U RATU? Sve je počelo zbog jedne odluke - prešli su crveni liniju s potezom koji nije smeo da se dogodi!
Rat UEFA i FIFA
FudbalFIFA POVUKLA SKANDALOZNE POTEZE, UEFA ZGROŽENA! Najnoviji detalji najvećeg rata u istoriji sporta: Iza svega se krije PAKLEN PLAN vredan 20.000.000.000!
FIFA i UEFA

00:30
Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot