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Železničar će u Bragi probati da nadoknadi zaostatak od 0:1 iz prvog meča, a Koković uz puno respekta govori u protivniku.

– Na svakom koraku se oseća veličina kluba i istorija i tradicija. Braga je klub koji je po mom mišljenju ne pripada u Ligi konferencija. Zbog tradicije, ovaj klub je za Ligu Evrope ili Ligu šampiona. Privilegija je što smo uopšte tu. Mi smo mlad klub, tim, dosledni smo svom stilu igre i želimo da se predstavimo u dobrom svetlu. Došli smo da se takmičimo i da reprezentujemo srpski fudbal – istakao je Koković.

Rezultat, kako kaže, nije u prvom planu.

– Nisam fokusiran na rezultat, nego na naš performans. Kao što smo bili u prvoj, tako ćemo i u drugoj utakmici. Psihologija je drugačija, fokus je na nama i stilu igre koji mi forsiramo. Izbegavam da pričam o rezultatu i pobedama i porazima. Možemo da očekujemo pozitivan rezultat.

Osvrnuo se Koković na prvi meč u kojem je Železničar ostavio odličan utisak.

– Mi smo bili dominantni posle primljenog gola. Stvorili smo nekoliko povoljnih prilika. Nedostajala je bolja odluka da to bude i veći broj šansi. Analizirali smo protivnika, imamo ideju kako da im se suprotstavimo. Mi smo uigravali određene stvari i verujem da ćemo biti opasni u fazi igre sa loptom.

1/9 Vidi galeriju Železničar - Braga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kada je reč o timu za novi okršaj, tu dileme nema. A u odnosu na prošli meč, Koković ne računa na Silvestera Džaspera.

– Imam nula dilema za tim koji će sutra početi. Džasper je neko ko je pred transferom od kraja prošle sezone. Znali smo da će nas napustiti, značajan je za nas, ali smo se spremali na život posle njega. Taj dan je došao i mi ćemo nastaviti da adekvatno zamenimo njega i uticaj koji je imao da potražimo od nekog drugog.

Očekuje se da tribine stadiona u Bragi budu ispunjene.

– Za većinu naših igrača ovo će biti prvo iskustvo igranja pred ovakvom publikom i protiv rivala poput Brage na gostujućem terenu. Uradiću sve što mogu da ih kroz razgovor i analizu pripremim za atmosferu koja ih očekuje, kao i za način na koji će Braga ući u utakmicu. Međutim, takve stvari ne mogu u potpunosti da se nauče bez iskustva. Na terenu će morati sami da pronađu odgovor, pokažu karakter i izbore se sa svim izazovima. Verujem da će se brzo adaptirati i da taj period privikavanja neće trajati duže od nekoliko minuta. Nemamo strah. Kao i u prvoj utakmici, izlazimo na teren sa željom i namerom da pobedimo – jasan je Koković.

01:22 Radomir Koković o meču Braga - Železničar Izvor: Kurir

Na konferenciji se obratio i Janko Jevremović.

– Očekuje nas veoma jaka i intenzivna utakmica. Težak protivnik koji je prethodne sezone igrao polufinale Lige Evrope. Odigrali smo prvi meč kvalitetno, pripremili smo isto i za revanš.

Straha među igračima nema.

– Nećemo imati tremu. Želimo da igramo našu igru od prvog do poslednjeg minuta. Mlad smo tim i ovo je najveća utakmica u našim karijerama. Važno je kako ćemo ući u meč. Potrudićemo se da od prvog minuta uđemo ozbiljno – istakao je Jevremović.