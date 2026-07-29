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Fudbalere Partizana očekuje revanš utakmica drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Une Štrasen, u koju ulaze sa velikom prednošću stečenom u Beogradu.

Uoči novog evropskog izazova stigla je i odluka UEFA, koja je izazvala određene nedoumice među navijačima zbog tumačenja izrečene kazne.

Saopštenje kluba prenosimo u celosti.

"Disciplinska komisija UEFA je donela odluku povodom utakmice FK Partizan – FC UNA Strassen. Klubu je izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 34.000 evra — 20.000 evra zbog neprikladnog skandiranja i 14.000 evra zbog blokiranja prolaza na Južnoj tribini. Istovremeno, mera zatvaranja 5.000 mesta na Zapadnoj tribini za jednu evropsku utakmicu izrečena je uslovno, sa rokom od dve godine, i trenutno se neće primenjivati za narednu utakmicu. UEFA takođe nije aktivirala raniju uslovnu kaznu iz 2024. godine koja je podrazumevala automatako igranje utakmice bez prisustva publike."

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Železničar odradio trening u Bragi Izvor: Kurir