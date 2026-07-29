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Za veliko iznenađenje pobrinuo se Orhus, koji je posle poraza od 4:1 na svom terenu uspeo da nadoknadi zaostatak protiv Leha u Poljskoj, izbori produžetke, a zatim i posle penala obezbedi prolaz dalje.

Time su upravo Orhus, odnosno Sabah, njegov naredni rival u trećem kolu kvalifikacija, postali potencijalni protivnici Crvene zvezde u plej-ofu, umesto AEK-a.

Među mogućim rivalima nalazi se i Levski, koji je u drugom kolu eliminisao Univerzitateu iz Krajove. Bugarski predstavnik će u narednoj rundi igrati protiv Kairata, pa postoji mogućnost da Zvezda u plej-ofu odigra i komšijski derbi.

Žreb za plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona zakazan je za 3. avgust, dok su utakmice na programu 18. ili 19., odnosno 25. ili 26. avgusta.

Pre nego što uopšte dođe u priliku da razmišlja o plej-ofu, Crvena zvezda mora da preskoči prepreku u trećem kolu kvalifikacija, gde je očekuje dvomeč protiv Hapoel Ber Ševe.

FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

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Radomir Koković o meču Braga - Železničar Izvor: Kurir