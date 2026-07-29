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Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su večeras na svom stadionu pobedili Larn ubedljivim rezultatom 5:0.

FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:

Zvezda će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv izraelskog Hapoela Ber Ševe, koji je u revanšu u Mađarskoj pobedio Vikingur iz Rejkjavika sa 2:0.

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Navijači Crvene zvezde protiv Larna u kvalifikacijama za Ligu šampione Izvor: MONDO/Dušan Ninković