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Posle ubedljive pobede nad Larnom od 5:0 u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, Crvena zvezda nije samo overila plasman u narednu rundu ukupnim rezultatom 9:0, već je ispisala još jednu stranicu klupske istorije.

1/20 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

Šampion Srbije će desetu sezonu uzastopno igrati u ligaškoj fazi nekog UEFA takmičenja, čime je nastavio impresivan evropski kontinuitet koji traje još od leta 2017. godine.

Sve je počelo kada je ekipa predvođena Vladanom Milojevićem izborila plasman u tadašnju grupnu fazu Lige Evrope. Od tog trenutka Crvena zvezda nijedne sezone nije ostala bez evropske jeseni, a taj niz će biti nastavljen i u sezoni 2026/27.

Bez obzira na to kako će se završiti kvalifikacije za Ligu šampiona, crveno-beli su već sada sigurni da će igrati ligašku fazu jednog od tri UEFA takmičenja. Ukoliko ne izbore plasman među evropsku elitu, imaće novu priliku kroz plej-of za Ligu Evrope, a čak i eventualni neuspeh u toj rundi vodi ih direktno u ligašku fazu Lige konferencije.

Ipak, u Ljutice Bogdana nema dileme – jedini pravi cilj je Liga šampiona. Crveno-beli žele da se još jednom nađu među evropskom elitom i nastave da uvećavaju broj učešća u najjačem klupskom takmičenju na Starom kontinentu.