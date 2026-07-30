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Fudbaleri Leha iz Poznanja doživeli su jednu od najvećih evropskih blamaža u istoriji kluba!

Aktuelni šampion Poljske uspeo je da prokocka ogromnu prednost iz prvog meča i ostane bez plasmana u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

Arhus je napravio čudo, pobedio sa 4:1 na stadionu Leha i potpuno anulirao ogromnu prednost rivala. Posle neverovatne drame i ukupnog rezultata 5:5, danski tim je posle penala uspeo da izbori prolaz dalje, ostavljajući Poljake u potpunom šoku.

1/5 Vidi galeriju Kvalifikacije za Ligu šampiona, 2. kolo, Leh - Arhus Foto: Ernest Kolodziej / imago sportfotodienst / Profimedia, Matusewicz/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posebno boli način na koji je Leh ispao. Tim koji je u prvom susretu delovao dominantno, nije uspeo da sačuva kapital od tri gola razlike i pred svojim navijačima doživeo je debakl koji će ostati upisan među najveće evropske krahove kluba.

Poljski mediji već govore o velikom razočaranju, dok se u Danskoj slavi jedan od najluđih preokreta u istoriji kvalifikacija za Ligu šampiona.

Malo ko je mogao da poveruje da će Leh ispasti posle pobede od 4:1 u Danskoj, posebno jer je rival gotovo sat vremena igrao sa fudbalerom manje. Međutim, revanš u Poznanju pretvorio se u pravu noćnu moru za domaće navijače.

Posebno boli činjenica da je poljski šampion u prvom susretu praktično imao otvoren put ka narednoj rundi, ali je za samo jedan revanš uspeo da prospe sve što je stekao. Zbog toga brojni poljski mediji poraz već nazivaju jednom od najvećih evropskih sramota u novijoj istoriji kluba.

Umesto nastavka borbe za plasman u elitno evropsko takmičenje, Leh će evropski put morati da nastavi u kvalifikacijama za Ligu Evrope, dok će Arhus igrati u narednoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona.