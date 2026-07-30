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Kristijano Ronaldo je navikao da ga milioni ljudi širom sveta nazivaju najboljim fudbalerom svih vremena, ali izgleda da kod kuće nema poseban tretman.

Portugalac je otkrio jednu simpatičnu porodičnu anegdotu koja je odmah obišla svet. Njegov sin Mateo veliki je ljubitelj Kilijana Mbapea, gleda njegove snimke i smatra da je nova zvezda Real Madrida trenutno bolja od slavnog tate.

1/6 Vidi galeriju Kilijan Mbape Foto: YOAN VALAT/EPA, CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA, ADAM RICHINS/EPA

"Mateo mnogo voli Mbapea. Nekad mi kaže: 'Hej tata, Mbape je bolji od tebe'", ispričao je Ronaldo kroz osmeh.

Naravno, CR7 nije ostao dužan nasledniku.

"Ne, ja sam bolji od njega. Dao sam više golova", bila je Ronaldova šaljiva odbrana.

Iako je Mateo još mali, njegov izbor nije nikakvo iznenađenje. Mbape je poslednjih godina izrastao u jednu od najvećih zvezda svetskog fudbala, a upravo je Ronaldo bio jedan od njegovih najvećih idola dok je odrastao.

Sada se dogodila zanimljiva smena generacija – dečak koji je nasledio ljubav prema fudbalu od jednog od najvećih ikada, bira upravo igrača koji je nekada gledao svog oca kao uzora.