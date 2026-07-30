Slušaj vest

Fudbalski svet u Italiji pretrpeo je pravi šok kada su društvene mreže preplavile informacije da je preminuo Franko Barezi, jedna od najvećih ikona u istoriji Milana.

1/4 Vidi galeriju Legenda Milana - Franko Barezi Foto: actionplus / Shutterstock Editorial / Profimedia, SvenSimonSpo / United Archives / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Vest se velikom brzinom širila internetom, a mnogi navijači počeli su da se opraštaju od legendarnog kapitena. Međutim, ubrzo je stigla reakcija sa San Sirahttps://kurir.rs/tag/126797/san-siro.

Milan je zvanično demantovao navode i poručio da su informacije o smrti Barezija lažne. Klub je apelovao na javnost da ne širi neproverene informacije i da poštuje privatnost fudbalske legende i njegove porodice.

"Kapiten je i dalje sa nama", bila je poruka koja je odjeknula među navijačima Rosonera, koji su sa olakšanjem dočekali potvrdu da glasine nisu tačne.

Barezi, čovek koji je čitavu profesionalnu karijeru proveo u dresu Milana, ostao je simbol jedne ere. Kao kapiten predvodio je čuvenu generaciju sa Paolom Maldinijem, Francom Barezijem i ekipom koja je dominirala Evropom krajem osamdesetih i početkom devedesetih.

Ipak, poslednjih godina njegova zdravstvena situacija izazivala je pažnju javnosti. Milan je ranije objavio da je Baresi operisan zbog problema sa plućim i da je oporavak tekao bez komplikacija.

Sada je najveća želja svih navijača samo jedna - da se njihov legendarni kapiten što pre vrati punoj snazi.