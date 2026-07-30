PANIKA U ITALIJI - MILAN HITNO REAGOVAO! Proširila se vest da je preminuo Franko Barezi, klub morao da se oglasi!
Fudbalski svet u Italiji pretrpeo je pravi šok kada su društvene mreže preplavile informacije da je preminuo Franko Barezi, jedna od najvećih ikona u istoriji Milana.
Vest se velikom brzinom širila internetom, a mnogi navijači počeli su da se opraštaju od legendarnog kapitena. Međutim, ubrzo je stigla reakcija sa San Sirahttps://kurir.rs/tag/126797/san-siro.
Milan je zvanično demantovao navode i poručio da su informacije o smrti Barezija lažne. Klub je apelovao na javnost da ne širi neproverene informacije i da poštuje privatnost fudbalske legende i njegove porodice.
"Kapiten je i dalje sa nama", bila je poruka koja je odjeknula među navijačima Rosonera, koji su sa olakšanjem dočekali potvrdu da glasine nisu tačne.
Barezi, čovek koji je čitavu profesionalnu karijeru proveo u dresu Milana, ostao je simbol jedne ere. Kao kapiten predvodio je čuvenu generaciju sa Paolom Maldinijem, Francom Barezijem i ekipom koja je dominirala Evropom krajem osamdesetih i početkom devedesetih.
Ipak, poslednjih godina njegova zdravstvena situacija izazivala je pažnju javnosti. Milan je ranije objavio da je Baresi operisan zbog problema sa plućim i da je oporavak tekao bez komplikacija.
Sada je najveća želja svih navijača samo jedna - da se njihov legendarni kapiten što pre vrati punoj snazi.