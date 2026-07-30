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Majkl Olise puni baterije posle nastupa na Mundijalu, a jedan trenutak sa luksuznog odmora napravio je pravi haos na društvenim mrežama.

Fudbaler Bajerna nalazi se na odmoru sa prijateljima, a snimak koji je nastao na jahti privukao je ogromnu pažnju javnosti. Francuz je, po svemu sudeći, zaboravio da se kamere nalaze u njegovoj blizini i potpuno se prepustio trenutku.

Video se munjevito proširio internetom, a mnogi su komentarisali opušteno izdanje mlade zvezde nemačkog giganta.

Olise iza sebe ima sezonu za pamćenje. Iako reprezentacija Francuske nije uspela da osvoji Svetsko prvenstvo, ofanzivac je ostavio odličan utisak u dresu "Trikolora" i potvrdio da spada među najtalentovanije fudbalere sveta.

Majkl Olise Foto: SARAH YENESEL/EPA, Petr David Josek/AP

Njegove partije nisu prošle nezapaženo, pa su se pojavile informacije da je za njega zainteresovan i Real Madrid. Navodno, "kraljevski klub" bio je spreman da izdvoji ogromnu sumu novca, koja je prema pojedinim navodima prelazila i 200 miliona evra.

Ipak, od spektakularnog transfera za sada nema ništa. Čelnici Bajerna jasno su stavili do znanja da Majkl Olise nije na prodaju i da računaju na njega u narednoj sezoni.

Dok se ekipa iz Minhena priprema za nove izazove, Olise još uživa u poslednjim danima odmora pre povratka obavezama.

Francuz bi trebalo da se priključi pripremama Bajerna naredne nedelje, a u nemačkom klubu veruju da će nastaviti da pruža partije koje su ga već vinule među najveće zvezde.

Olise je u Bajern stigao iz Kristal Palasa, a za nemačkog velikana već je odigrao 107 utakmica, uz učinak od 42 gola i 54 asistencije.

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