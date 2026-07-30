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Sep Blater, nekadašnji predsednik FIFA, ponovo je otvorio front protiv svog naslednika Đanija Infantina. Ovoga puta tema nisu samo odluke na terenu, već ono što bi moglo da promeni lice fudbala zauvek – novac, kontrola i budućnost Svetskog prvenstva.

Blater je ocenio da je povezanost Infantina i FIFA sa Donaldom Trampom dostigla "neprihvatljive razmere", tvrdeći da politika sve više ulazi u najvažniju fudbalsku organizaciju sveta.

"Današnji predsednik FIFA se podredio Donaldu Trampu. To ne sme da se dogodi."

Posebno ga je razbesneo plan prema kojem bi komercijalna prava Mundijala mogla da budu deo ogromnog poslovnog projekta vrednog oko 20 milijardi dolara. Ideja je da nova kompanija upravlja delom prihoda i da investitori dobiju mogućnost da kupe udeo, što je izazvalo žestoke kritike.

Bitka za budućnost Mundijala Foto: Ilustracija

Blater smatra da Svetsko prvenstvo nije roba koja može da se deli među milijarderima.

"Fudbal pripada ljudima", poruka je bivšeg predsednika FIFA, koji tvrdi da se najpre mora misliti na razvoj sporta, a ne samo na profit.

Ali rat nije počeo juče.

Od kada je Infantino nasledio Blatera, dvojica Švajcaraca vode javni rat. Nekadašnji prvi čovek FIFA već je kritikovao svog naslednika zbog prevelike koncentracije moći, odluka oko širenja Mundijala, kao i načina na koji vodi organizaciju.

1/12 Vidi galeriju Sep Blater Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia, EPA Georgi Licovski, EPA Walter Bieri, EPA

Sa druge strane, UEFA već dugo nije zadovoljna jačanjem FIFA uticaja. Evropska kuća fudbala strahuje da bi nove ideje oko kalendara, takmičenja i komercijalnih prava mogle dodatno da promene odnos snaga u svetskom fudbalu.

U centru svega nalazi se jedno pitanje - ko će kontrolisati fudbalsku imperiju vrednu milijarde?

Dok Infantino pokušava da proširi uticaj FIFA širom sveta, njegovi kritičari tvrde da je Mundijal postao mnogo više od sportskog takmičenja – postao je borba za novac, moć i politički uticaj.