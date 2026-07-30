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Jedan od najpoznatijih parova u svetu sporta i šou-biznisa mogao bi ovog vikenda da ozvaniči svoju ljubav. Kako prenose portugalski mediji, Kristijano Ronaldo i njegova dugogodišnja partnerka Georgina Rodrigez venčaće se u subotu, 1. avgusta, na luksuznom imanju Kinta da Regaleira u portugalskoj Sintri.

Iako ni Ronaldo ni Georgina nisu zvanično potvrdili ove navode, u Portugalu se uveliko piše da su završne pripreme već u toku. Prema istim izvorima, Georgina je želela da ceremonija bude intimna i rezervisana za najuži krug porodice i prijatelja, a ne spektakl pred očima javnosti.

1/10 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez sa decom Foto: Ciao Pix / Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Međutim, spisak navodnih zvanica govori da će na venčanju biti brojne svetske zvezde. Među gostima se pominju fudbaleri Real Madrida Kilijan Mbape, Vinisijus Žunior i Rodrigo, kao i glumac Vin Dizel, novinar Pirs Morgan, pevačice Rijana i Dženifer Lopez, reperi Drejk i Trevis Skot, nekadašnji UFC šampion Habib Nurmagomedov, bivši engleski reprezentativac Rio Ferdinand, kao i popularni jutjuber i strimer Spid.

1/7 Vidi galeriju Georgina Rodrigez Foto: Photo Image Press via ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia, printscreen/instagram/georginagio, Fabio Ferrari / Zuma Press / Profimedia

Za sada nije poznato da li će ceremoniji prisustvovati Ronaldovi saigrači iz Al Nasra.

Ljubavna priča Kristijana Ronalda i Georgine Rodrigez počela je 2016. godine, kada su se upoznali u "Gučijevoj" prodavnici u Madridu, gde je Georgina tada radila. Posle gotovo deset godina zajedničkog života i porodice koju su zajedno izgradili, čini se da je došao trenutak da svoju vezu krunišu brakom.

Za sada sve ostaje na nivou spekulacija, a ostaje da se vidi da li će jedan od najpoznatijih parova na svetu ovog vikenda zaista stati pred oltar.