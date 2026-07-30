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Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Karlo Ančeloti rekao je da će pažljivo pratiti igrače iz mlađih kategorija, kao i olimpijski tim u Los Anđelesu 2028. godine kako bi rekonstruisao ekipu.

Ančeloti je, u intervjuu za Asošijeted pres u sedištu Fudbalskog saveza Brazila u Rio de Žaneiru, rekao i da Brazil ne mora da kopira aktuelnog šampiona Španiju ili Francusku da bi osvojio šestu titulu prvaka sveta.

"Ne moramo da kopiramo. Moramo da naučimo gde možemo da se poboljšamo. Neke pozicije su dobro pokrivene, kako u odbrani tako i u napadu. Tražimo poboljšanje i razvoj među veznim igračima, a Olimpijske igre bi mogle biti ključan trenutak (za pronalaženje igrača)", rekao je Ančeloti u muzeju saveza, gde se čuva veći deo trofeja brazilske reprezentacije.

Ančeloti, koji se u nedelju vratio u Brazil, čuo je mnogo o finalu za zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju otkako je stigao. ; Pre pet godina, Brazil je pobedio Španiju sa 2:1 i odbranio titulu. Osam španskih igrača iz te utakmice, plus selektor Luis de la Fuente, sada su osvajači Svetskog prvenstva, a Brazil je na ovogodišnje Svetsko prvenstvo poveo samo veznog igrača Bruna Gimaraeša i napadača Mateusa Kunju.

"U kontaktu smo sa selektorima selekcija do 15, do 17 i do 20 godina kako bismo identifikovali talente i pratili njihov napredak, osiguravajući da budu spremni za sledeće Svetsko prvenstvo", rekao je 67-godišnji Italijan.

"Pre četiri godine, Rajan je igrao za U17. Veoma je važno da se sada pozabavimo razvojem mladih kako bismo do 2030. imali još jednu generaciju igrača koji napreduju poput njega", dodao je on.

Mnogi navijači Brazila možda neće imati toliko strpljenja. Oni često očekuju od zvezda da donesu rezultate i da igrači imaju vodeće uloge gde god da igraju. Ipak, Ančeloti je naveo da je postavka koju planira drugačija od toga.

"U ovom trenutku, fudbalu nije potrebna jedna jedina Zvezda, moramo da pojačamo koncept tima. Brazil trenutno nema jednu referentnu tačku i nije mu potrebna. Imamo mnogo sjajnih igrača. Cilj je izgraditi snažan, kohezivan tim", rekao je Ančeloti.

Tri prijateljske utakmice, dve protiv Australije u septembru i jedna protiv Indije u oktobru, označiće početak novog ciklusa za prvog stranog trenera sa punim radnim vremenom u istoriji Brazila. ; On zna da će pritisak trajati sve do Kupa Amerike 2028. godine. Ančeloti kaže da bi kombinacija igrača koji stignu do kontinentalnog turnira i onih mlađih koji idu u Los Anđeles mogla da čini sastav za Svetsko prvenstvo 2030. godine.

1/18 Vidi galeriju Karlo Ančeloti Foto: Alberto Gardin/NurPhoto/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images / Sipa Press / Profimedia, News Images LTD / Alamy / Alamy / Profimedia

Napadač Nejmar, koji je bio na Ančelotijevom spisku za ovogodišnji turnir uprkos ozbiljnim sumnjama u njegovu spremnost, nije u trenerovim planovima za budućnost. I Nejmar je ranije ove nedelje ponovio da smatra da je njegovo vreme u reprezentaciji završeno.

"To je deo prirodne putanje velikog talenta kao što je Nejmar. Tako je i za druge koji završavaju važan period u reprezentaciji. Proveli smo malo vremena zajedno, ali imam da kažem samo lepe stvari. Bio je ozbiljan, profesionalan, pomagao kako god je mogao. Šteta što je imao povredu koja mu nije dozvolila da bude na 100 odsto od prve utakmice", kazao je Ančeloti.

Ančeloti je rekao da njegova odluka da trenira Brazil do 2030. i odbije ponudu Fudbalskog saveza Italije da preuzme isti posao u reprezentaciji za koju je igrao "nema nikakve veze sa ugovorima, već ima veze sa posvećenošću". ; Čelnici italijanskog fudbala rekli su da je Ančeloti razmatran za tu poziciju, koja je na kraju pripala Robertu Mančiniju.

"Fudbalski savez Brazila me je uvek podržavao, posebno nakon poraza od Norveške (u osmini finala Svetskog prvenstva)", rekao je Ančeloti na svom sve boljem portugalskom, koji je učio od nastavnika i putem aplikacije za jezike. ; "Posvećenost koju imam je zbog prijema koji sam ovde imao ove godine", dodao je on.

Ančeloti ima iskustvo poraza u finalu Svetskog prvenstva sa Italijom, upravo od Brazila, nakon izvođenja penala 1994. godine, kada je bio pomoćni trener "azura". Istakao je da ovaj poraz boli više, iako mu takođe otvara perspektivu za 2030. godinu.

"Navikao sam na poraze u klubovima jer možeš brzo da se osvetiš. Sada moram da čekam. Ponekad razmišljam o porazu više nego obično. Morate imati snage da jednim okom gledate u prošlost, a drugim u budućnost. Svakim danom koji prođe, više razmišljam o budućnosti nego o prošlosti", zaključio je Ančeloti.