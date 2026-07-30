Vanda Nara i Mauro Ikardi kada su bili zajedno

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Sukob između Vande Nare i Maura Ikardija prerastao je iz sapunice na društvenim mrežama u ozbiljne sudske procese, optužbe za nasilje i međunarodne sporove oko starateljstva i imovine.

Na poslednjem ročištu održanom 28. jula, malu pobedu ostvario je Mauro Ikardi, a odluka suda izazvala je gnev kod njegove bivše supruge Vande Nare.

Vanda Nara i Mauro Ikardi dok su bili u braku Foto: Instagram

Slavlje na društvenim mrežama

Argentinski fudbaler Mauro Ikardi odlučio je da javno proslavi odluku italijanskog suda, tvrdeći da su odbijeni zahtevi njegove bivše supruge Vande Nare koji su, prema njegovim rečima, dostizali ukupno 480.000 evra mesečno za alimentaciju. Nakon prvobitne odluke od 1. juna, njena žalba sada je odbačena kao nedopuštena, a Ikardi tvrdi da je ostao još samo jedan korak do konačnog razvoda.

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Vanda Nara bila je besna posle svega. Poručila je da će sud o eventualnoj nadoknadi odlučiti u konačnoj presudi, a zatim mu javno rekla da pronađe posao i ispuni svoje obaveze prema ćerkama. Ponovo je otvorila i pitanje njihovih dokumenata i povratka u Argentinu. Pitanje izdržavanja dece vodi se odvojeno i ovom odlukom nije konačno rešeno.

- Bilo bi mu bolje da nađe posao umesto što razmišlja o meni. Konačna presuda ipak će ići u moju korist.

1/13 Vidi galeriju Vanda Nara Foto: Printskrin/Instagram

Vanda glumi žrtvu

Mauro Ikardi nije se mnogo uzbudio posle Vandinih otrovnih strelica. Slavio je prvu pobedu na sudu na društvenim mrežama, poručivši:

- Sud je doneo pravu odluku, a Vanda samo glumi žrtvu bez validne dokumentacije.

Mauro Ikardi kao fudbaler Galatasaraja Foto: Lukas Biereder / imago sportfotodienst / Profimedia

Borba za decu na sudu

Da podsetimo, Mauro Ikardi i Vanda Nara vode sudski proces vezano i za starateljstvo nad njihovim ćerkama Frančeskom i Izabelom. Poznat je i "Slučaj ukradenih pasoša", kada je Vanda optužila Ikardija da blokira povratak devojčica u Argentinu. Tvrdi da im ne daje dozvolu za putovanje i da insistira da deca moraju da žive u Turskoj, ili Italiji.

Celi slučaj prate i međusobne optužbe za preljubu. Ikardi je javno optužio Vandu da ga je varala još tokom braka sa argentinskim reperom L-Ganteom i bivšim saigračem Keitom Baldeom.

Vanda Nara jede voće na bazenu Foto: Printskrin/Instagram

Sve je počelo kako ne treba

Ono što ne treba zaboraviti u celoj priči jeste da Maura Ikardija kao mladog fudbalera u dom primio Maksi Lopez, koji je tada bio oženjen Vandom Narom i sa kojom je imao tri sina. Vrlo brzo, Ikardi je pljunuo u ruku Lopeza, smuvao se sa njegovom ženom i pokazao se kao nikakav čovek, a kamoli prijatelj prema nekadašnjem saigraču iz Sampdorije.

Vanda Nara je kasnije napustila Maksija Lopeza, udala se za Maura Ikardija 2014. godine i postala njegov agent, a više od decenije kasnije njihov brak završava se pred sudovima i milionima pratilaca na društvenim mrežama.

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