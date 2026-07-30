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Prava fudbalska misterija trese Italiju!

Lamek Banda, krilni napadač Lećea i reprezentativac Zambije, postao je glavna tema tamošnjih medija nakon što je klub ostao bez ikakvih informacija o njemu.

Sve je počelo kao klasična transfer priča. Banda se našao na meti saudijskog Al Fateha, koji je želeo da ga dovede u svoje redove, ali je Leće odbio ponudu jer nije bio zadovoljan obeštećenjem.

1/5 Vidi galeriju Fudbaler Lećea - Lamek Banda Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Pasquale Golia / Zuma Press / Profimedia, Emmanuele Mastrodonato / Zuma Press / Profimedia

A onda - potpuni haos.

Banda se nije pojavio na pripremama ekipe, nije se odazvao pozivima kluba, a u Lećeu su počeli da dižu alarm. Uprava, saigrači i ljudi bliski fudbaleru pokušavali su da stupe u kontakt sa njim, ali odgovora nije bilo.

Gotovo u isto vreme kada je klub pokušavao da stupi u kontakt sa njim, Banda je dodatno zbunio javnost objavom na Instagramu. Zambijac je postavio snimak na kojem igra fudbal sa prijateljima na zemljanom terenu, što je izazvalo još veću misteriju oko njegovog nestanka. Međutim, video je bio dostupan svega nekoliko minuta, nakon čega ga je fudbaler uklonio, ostavljajući još više pitanja bez odgovora.

Iz njegovog okruženja stiglo je objašnjenje da ima problema sa pasošem i administrativnim procedurama, ali u italijanskom klubu nisu zadovoljni takvim razvojem događaja.

Sportski direktor Lečea Stefano Trinkera nije krio razočaranje.

"Već danima nemamo nikakve vesti o njemu", poručio je prvi čovek sportskog sektora italijanskog kluba.

Leče je najavio da će ispitati celu situaciju i da ne isključuje disciplinske mere zbog ponašanja svog igrača.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da se sve dogodilo upravo nakon interesovanja iz Saudijske Arabije. Italijani sumnjaju da je želja za transferom možda glavni razlog zbog kojeg je došlo do potpunog prekida komunikacije.