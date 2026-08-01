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Dok su se na terenu smenjivali Maradona, Batistuta, Rikelme i Mesi, iz senke je sve konce vukao jedan čovek.

Njegovo ime bilo je Hulio Grondona.

Za jedne - spasitelj argentinskog fudbala.

Za druge - čovek koji je od fudbala napravio privatno carstvo.

30. jula 2014. godine, preminuo je u 82. godini, a njegov odlazak označio je kraj jedne od najmoćnijih era u istoriji svetskog sporta.

1/6 Vidi galeriju Jedan od najmoćnijih ljudi u istoriji fudbala - Hulio Grondona Foto: FABIAN GREDILLAS / AFP / Profimedia, ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia, SEBASTIAN DERUNGS / AFP / Profimedia

Od lokalnog kluba do vrha sveta

Grondona je rođen 18. septembra 1931. godine u Aveljanedi, gradu koji diše za fudbal.

Pre nego što je postao jedan od najuticajnijih ljudi u FIFA, zajedno sa bratom osnovao je mali klub Arsenal de Sarandi. Ime je uzeo po londonskom Arsenalu, dok je boje kluba spojio od crvene i svetloplave, boja dva velika lokalna rivala – Independijentea i Rasinga.

Malo ko je tada mogao da pretpostavi da će upravo taj čovek jednog dana upravljati svetskim fudbalom.

Neuništivi Don Hulio

Godine 1979. seo je na čelo Fudbalskog saveza Argentine.I više nikada nije sišao. Punih 35 godina ostao je predsednik AFA.

Za to vreme Argentina je promenila predsednike države, vlade, selektore i generacije fudbalera. Ali Grondona je ostajao.

U Argentini se govorilo:

"Predsednici dolaze i odlaze. Don Hulio ostaje."

Njegov uticaj bio je toliki da je 1988. postao potpredsednik FIFA i predsednik Finansijskog komiteta, zbog čega su ga mnogi smatrali drugim najmoćnijim čovekom svetskog fudbala, odmah iza Sepa Blatera.

Dok su predsednici saveza čekali satima da dođu do Blatera, mnogi su prvo pokušavali da pridobiju Grondonu. Govorilo se da bez njegovog odobrenja gotovo nijedna velika odluka u FIFA nije mogla da prođe.

Bio je poznat po tome što je retko govorio mnogo, ali kada bi progovorio – svi su slušali.

Don Hulio sa Blaterom Foto: SEBASTIAN DERUNGS / AFP / Profimedia

"Englezi su pirati"

Jedna od njegovih najpoznatijih izjava izazvala je diplomatsku buru.

Zbog spora oko Foklandskih (Malvinskih) ostrva nikada nije krio animozitet prema Engleskoj.

Nazvao je Engleze "lažovima i piratima", a kada je Engleska pokušavala da dobije organizaciju Svetskog prvenstva, poručio je da neće imati njegovu podršku. Ta izjava obišla je planetu i izazvala burne reakcije.

Rečenica koja se prepričava

Grondona je bio poznat po britkom jeziku.

Na optužbe koje su ga pratile godinama odgovorio je rečenicom koja se i danas citira:

"Imao sam više prijava nego Al Kapone, ali nikada nisam osuđen."

Njegovi protivnici tvrdili su da je to dokaz koliko je bio nedodirljiv.

Korupcija

Poslednje godine njegovog života pratile su brojne kontroverze.

Posle njegove smrti, u okviru istrage poznate kao "FIFA gejt", američki tužioci i svedoci izneli su tvrdnje da je Grondona bio među visokim fudbalskim funkcionerima koji su primali mito u vezi sa televizijskim pravima i drugim poslovima. Jedan švajcarski bankar priznao je da je posredovao u isplatama od više miliona dolara, dok je na suđenju u SAD svedočeno i o navodnim isplatama povezanim sa glasanjem za domaćina Svetskog prvenstva 2022. godine. Grondona je preminuo pre nego što su ti postupci okončani i nije bio pravosnažno osuđen za te optužbe.

Čovek koji je podelio svet

Za jedne je bio najveći sportski vizionar kojeg je Argentina imala. Za druge simbol svega lošeg što je decenijama pratilo svetski fudbal, ali jedno niko nije mogao da ospori -Hulio Grondona bio je čovek koji je više od tri decenije držao ključeve jednog od najpopularnijih sportova na planeti.

I zato njegovo ime, ni više od decenije posle smrti, i dalje izaziva iste reakcije - divljenje, strah, poštovanje i sumnju.

Malo je ljudi u istoriji sporta koji su imali toliku moć, a još manje onih čija će zaostavština zauvek ostati predmet rasprava.