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Matej Strika ispisao je istoriju FK Crvena zvezda debijem u 16. godini na evropskoj sceni protiv Larna (5:0) u revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Momčić rođen 20. avgusta 2009. godine Matej Strika, bio je impresioniran atmosferom na utakmici i zadovoljan kako se prikazao pred zvezdaškim auditorijumom.

Matej Strika mladi levi bek Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Biser iz omladinske škole

Matej Strika rodom iz Republike Srpske, iz Banjaluke, odigrao je protiv Larna 63 minute, kada ga je zamenio iskusni Nair Tinizjan. Pokazao je Zvezdin mladi talenat da je budućnost i perspektiva kluba, te da je još jedan biser iz omladinske škole uz nešto starijeg Adema Avdića.

Ušao je Matej Strika u istoriju FK Crvena zvezda na meču protv Larna i postao četvrti najmlađi debitant kluba u evropskim utakmicama. Prestigao je mladi bek nešto starijeg Luku Zarića i sa 16 godina, 11 meseci i devet dana izbio na četvrtu poziciju. Ispred su samo Milko Đurovski, Filip Janković i Dejan Stanković.

1/7 Vidi galeriju Matej Strika debi u Evropi protiv Larna iz Severne Irske Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Trener čestitao i pohvalio

O samoj utakmici protiv Larna Matej Strika kaže:

- Utisci su zaista sjajni. Zadovoljan sam svojom, ali i timskom igrom. Najvažnije je da idemo dalje.

Posle meča imao je i razgovor sa trenerom Dejanom Stankovićem.

- Čestitao mi je na partiji, i rekao da samo nastavim ovako. Stariji igrači su mi pred početak utakmice rekli da se opustim i igram kako znam. Bilo je pozitivne treme, priznajem, ali kada je krenula utakmica, ništa nije bilo problem.

Najmlađi debitanti u Evropi 1. Milko Đurovski (protiv Herte) - 16 godina i 43 dana 2. Filip Janković (protiv Ventspilsa) - 16 godina, šest meseci i 18 dana 3. Dejan Stanković (protiv Ksamaksa) - 16 godina, 10 meseci i 28 dana 4. Matej Strika (protiv Larna) - 16 godina, 11 meseci i devet dana 5. Luka Zarić (protiv Brage) - 16 godina, 11 meseci i 23 dana

Učenje na treninzima

Govorio je mladi fudbaler i o tome koliko mu znači što može da trenira sa igračima kao što su Marko Arnautović, Rade Krunić, Aleksandar Katai, Mirko Ivanić, Osman Bukari ili Nair Tiknizjan, koji igra na njegovoj poziciji...

- To su sve fenomenalni igrači. Učim od njih na treninzima i dajem sve od sebe, da iz dana u dan što više naučim.

Dan pred utakmicu ljudi iz stručnog štaba su mu saopštili da je upravo on izbor trenera Dejana Stankovića za mesto levog beka protiv Larna.

- Bio sam prezadovoljan kada sam video sastav. Imao sam onu pozitivnu tremu i nadam se da sam ispunio očekivanja. Svojom partijom sam zadovoljan, kao i igrom cele ekipe. Mislim da smo na terenu pokazali da smo bolji od protivnika.

Matej Strika na utakmici protiv severnoirskog Larna u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona 2026. Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Marakana za uspomenu

Pojasnio je mladi Matej Strika da lepši debi u evropskim takmičenjima nije mogao da očekuje.

- Ima li lepšeg mesta od Marakane i igranja pred ovakvom publikom?! Atmosfera je bila odlična, navijači neverovatni kao i uvek.



Mateja Striku u omladinskoj školi Crvene zvezde opisuju kao brzog i modernog defanzivca i smatra se jednim od najvećih talenata crveno-bele akademije. U narednim godinama mogao bi da postane standardni levi bek kluba i potencijalno ostvari transfer u neki od klubova jačih evropskih liga.

Za prvi tim debitovao je prošle sezone protiv OFK Beograda, ušao je u 90. minutu, a onda asistirao kod gola Bruna Duartea. To je bio 100. gol za Zvezdu u sezoni.