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Edi Hau više nije trener Njukasla. Čovek koji je ekipe koja se borila za opstanak učesnika najjačih evropskih takmičenja odlučio je da napusti klub, a britanski mediji tvrde da je iza njegovog odlaska mnogo više od obične promene trenera.

Hau je poslednjih nedelja analizirao situaciju u klubu i verovao da može da nastavi posao, ali samo uz jasnu podršku i prava pojačanja. Međutim, turbulentno leto i brojni problemi na tržištu promenili su sliku.

Njukasl je ostao bez važnih igrača, a odlazak ključnih fudbalera dodatno je uzdrmao ekipu. Prodaja Sandra Tonalija i Entonija Gordona, kao i neizvesnost oko kapitena Bruna Gimaraeša, uneli su nervozu u klub.

A onda je stigao novi udarac.

Njukasl je u pripremnom meču doživeo težak poraz od Bristol Sitija rezultatom 4:1, a samo nekoliko dana kasnije stigla je vest koja je odjeknula Engleskom – Hau odlazi.

Bio je to kraj jedne velike priče.

Hau je na klupu Njukasla stigao 2021. godine, kada je klub bio na dnu Premijer lige, a iza sebe ostavlja ogroman trag. Vratio je "svrake" u Ligu šampiona, osvojio Liga kup i prekinuo višedecenijsko čekanje na veliki trofej.

Ipak, poslednja sezona donela je veliko razočaranje. Njukasl je završio na 12. mestu Premijer lige, a sve veći pritisak okrenuo se ka upravi i načinu na koji klub vodi sportsku politiku.

Glavni kandidat za naslednika je Matijas Jaisle, trener Al Ahlija, koji je već radio u saudijskom sistemu povezanom sa vlasnicima Njukasla.

Ali jedno pitanje ostaje:

Da li je odlazak Edija Hau samo promena na klupi ili znak da se u Njukaslu sprema mnogo veći potres?