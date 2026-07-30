PRODALI MU ZVEZDE, ON REKAO - DOSTA! Trese se Premijer liga: Edi Hau digao ruke, Njukasl ostao bez trenera pred sam start sezone!
Edi Hau više nije trener Njukasla. Čovek koji je ekipe koja se borila za opstanak učesnika najjačih evropskih takmičenja odlučio je da napusti klub, a britanski mediji tvrde da je iza njegovog odlaska mnogo više od obične promene trenera.
Hau je poslednjih nedelja analizirao situaciju u klubu i verovao da može da nastavi posao, ali samo uz jasnu podršku i prava pojačanja. Međutim, turbulentno leto i brojni problemi na tržištu promenili su sliku.
Njukasl je ostao bez važnih igrača, a odlazak ključnih fudbalera dodatno je uzdrmao ekipu. Prodaja Sandra Tonalija i Entonija Gordona, kao i neizvesnost oko kapitena Bruna Gimaraeša, uneli su nervozu u klub.
A onda je stigao novi udarac.
Njukasl je u pripremnom meču doživeo težak poraz od Bristol Sitija rezultatom 4:1, a samo nekoliko dana kasnije stigla je vest koja je odjeknula Engleskom – Hau odlazi.
Bio je to kraj jedne velike priče.
Hau je na klupu Njukasla stigao 2021. godine, kada je klub bio na dnu Premijer lige, a iza sebe ostavlja ogroman trag. Vratio je "svrake" u Ligu šampiona, osvojio Liga kup i prekinuo višedecenijsko čekanje na veliki trofej.
Ipak, poslednja sezona donela je veliko razočaranje. Njukasl je završio na 12. mestu Premijer lige, a sve veći pritisak okrenuo se ka upravi i načinu na koji klub vodi sportsku politiku.
Glavni kandidat za naslednika je Matijas Jaisle, trener Al Ahlija, koji je već radio u saudijskom sistemu povezanom sa vlasnicima Njukasla.
Ali jedno pitanje ostaje:
Da li je odlazak Edija Hau samo promena na klupi ili znak da se u Njukaslu sprema mnogo veći potres?