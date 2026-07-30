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Francuski fudbaler Matis Ablin prešao je iz Nanta u Monako, saopštio je klub iz Kneževine.

Ablin (23) je sa Monakom potpisao ugovor do juna 2031. godine, a klub je za njegov transfer izdvojio 30 miliona evra, prenosi L'Ekip.

Francuski fudbaler je prošle sezone odigrao 34 utakmice na kojima je zabeležio osam golova i sedam asistencija.

On je tokom karijere igrao još i za Ren, Avr i Okser.

Ablin je upisao 10 mečeva i postigao dva gola u dresu mlade reprezentacije Francuske.

Monako će 23. avgusta gostovati Avru u prvom kolu francuskog prvenstva.