Francuski fudbaler Matis Ablin potpisao je za Monako, a transfer iz Nanta iznosi 30 miliona evra. U prošloj sezoni postigao je osam golova.
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VELIKI TRANSFER U FRANCUSKOJ! Iz Nanta u Monako za čak 30.000.000 evra
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Francuski fudbaler Matis Ablin prešao je iz Nanta u Monako, saopštio je klub iz Kneževine.
Ablin (23) je sa Monakom potpisao ugovor do juna 2031. godine, a klub je za njegov transfer izdvojio 30 miliona evra, prenosi L'Ekip.
Francuski fudbaler je prošle sezone odigrao 34 utakmice na kojima je zabeležio osam golova i sedam asistencija.
On je tokom karijere igrao još i za Ren, Avr i Okser.
Ablin je upisao 10 mečeva i postigao dva gola u dresu mlade reprezentacije Francuske.
Monako će 23. avgusta gostovati Avru u prvom kolu francuskog prvenstva.
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