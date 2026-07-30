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Reprezentativac Bosne i Hercegovine, Kerim Alajbegović novo je pojačanje Juventusa!

Kako je ekskluzivno objavio Fabricio Romano svojim čuvenim "Here we go", svi detalji transfera Kerima Alajbegovića su dogovoreni, a mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine uskoro će i zvanično postati novi fudbaler torinskog velikana.

Prema informacijama italijanskih i nemačkih medija, Juventus će za ovaj posao platiti 35 miliona evra, od čega je oko 33 miliona fiksno, dok su dodatna dva miliona vezana za teže ostvarive bonuse. Istovremeno, Alajbegović je prihvatio uslove višegodišnjeg ugovora i jasno poručio da je upravo Juventus bio njegova prva želja.

Posebno je zanimljivo što je za mladog ofanzivca vladalo ogromno interesovanje širom Evrope. U trci su se pominjali Čelsi, Milan, Roma, Atalanta i Napoli, ali je na kraju presudila upornost Juventusa i želja samog igrača da obuče crno-beli dres.

Italijanski mediji ovaj transfer nazivaju jednim od najvećih poteza Juventusa ovog leta, jer klub u Alajbegoviću vidi igrača oko kojeg će graditi budućnost. Mladi Bosanac je eksplodirao prošle sezone i dodatno skrenuo pažnju odličnim partijama na Svetskom prvenstvu, zbog čega mu je cena naglo skočila.

Kerim Alajbegović Foto: Chen Hsiang / Jiji Press Photo / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Bob Kupbens / Zuma Press / Profimedia

Sada preostaje još samo zvanična promocija, ali dileme više nema – jedan od najvećih talenata evropskog fudbala karijeru nastavlja u Torinu.

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