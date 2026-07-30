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Francuski fudbaler Maksans Lakroa novi je igrač Čelsija, saopštio je engleski klub.

Lakroa (26) je sa Čelsijem potpisao ugovor do 2032. godine, a klub dolazi iz Kristal Palasa za 60 miliona evra, prenosi Skaj sport.

"Zaista sam srećan što sam postao deo ovog divnog kluba. Svi znaju Čelsijevu istoriju i njegovu pobedničku tradiciju, tako da je ovo zaista trenutak za ponos. Kada sam razgovarao sa menadžerom, shvatio sam da delimo iste ciljeve i želje. Želimo da pobeđujemo, imamo kvalitet igrača za najviše ciljeve. Ambicija nam je osvajanje trofeja i jedva čekam da dam svoj doprinos", rekao je Lakroa.

Francuski fudbaler igra na poziciji štopera, a prošle sezone je upisao 55 mečeva za Kristal Palas na kojima je zabeležio tri gola i tri asistencije.

Lakroa je odigrao tri utakmice na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu. On je karijeru počeo u Sošou, a nastupao je još i za Volfsburg. 

Čelsi će 24. avgusta gostovati Fulamu u prvom kolu Premijer lige.

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Čelsi, navijači, Premijer liga Izvor: FK Čelsi