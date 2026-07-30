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FK Crvena zvezda arhivirao je severnoirski Larn i sada se 100 odsto okreće dvomeču protiv Hapoela iz Ber Ševe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

To su dve utakmice od velikog značaja za Crvenu zvezdu, posebno što prolaz u plej-of elitnog UEFA takmičenaj donosi 15.000.000 evra u klupsku kasu.

Fudbaleri Crvene zvezde proslavljaju gol protiv Larna u 2. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Hapoel domaćin u Mađarskoj

Prvi meč protiv Hapoela fudbaleri Crvene zvezde igraće narednog utorka od 19.30 časova u mađarskom gradu Sombatel, a revanš je kroz osam dana na stadionu "Rajko Mitić". Crveno-beli su obezbedili igranje u grupnoj fazi Lige konferencije, ali krajnji cilj je Liga šampiona, ili kao uteha Liga Evrope.

Svesni su toga na Marakani i maksimalno motivisano se spremaju za okršaj sa Hapoelom. U prilog tome ide i činjenica da su ovog vikenda odložili utakmicu sa Radnikom u Surdulici, u srpskoj Superligi.

1/20 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

Igra se za veliki novac



U slučaju plasmana u Ligu šampiona Crvena zvezda bi zaradila nešto manje od 19 miliona evra, a zatim ostvarila i dodatni bonus na osnovu desetogodišnjeg učinka. Gruba procena je da bi elitno UEFA takmičenje u startu donelo prvaku Srbije nešto više od 25 miliona evra.

Ali, prvo treba preskočiti Hapoel, koji zbog ratnih dešavanja u Izraelu svoje utakmice igra u Mađarskoj, u gradu Sombatel, na stadionu "Haladaš", kapaciteta 8.903 gledaoca. Hapoel Ber Ševa posle poraza od islandskog Vikingura 1:2, u revanšu su bili bolji i rezultatom 2:0 domogli se okršaja sa Crvenom zvezdom.

Igor Zlatanović jedan je od glavnih igrača Hapoela Ber Ševe Foto: Shaul Greenfield/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srbin udario temelje Hapoelu



Hapoel Ber Ševa predstavlja jednog od najuspešnijih i najprepoznatljivijih fudbalskih klubova u Izraelu, prepoznatljivog po svojoj crveno-beloj opremi i domu u pustinji Negev. Klub je osnovan 1. maja 1949, svega godinu dana nakon proglašenja nezavisnosti Izraela. Osnivač je bio bivši fudbaler Zalman Kaspi. Zanimljivo je da je FS Izraela u početku odbijao da registruje klub pod izgovorom da je Ber Ševa geografski previše udaljena i izolovana na jugu, pa su tek šest godina kasnije primljeni u najniži rang takmičenja.

Važno je napomenuti da je temelje uspehu ovog kluba postavio i jedan Srbin Slavko Milošević, predratni fudbaler SK Jugoslavija i BSK, te reprezentativac Kraljevine Jugoslavije, kasnije trener, šezdesetih godina prošlog veka. Deceniju kasnije Ber Ševa predvođena čuvenim izraelskim fudbalerom i trenerom Šalomom Avitanom osvaja dve titule prvaka države - 1975. i 1976. Nažalost po klub, posle tog perioda usledio je veliki pad, uslovljen lošim rukovođenje klubom i finansijskim kolapsom.

1/4 Vidi galeriju Alona Barkat predsednica FK Hapoel Ber Ševa Foto: Menahem KAHANA / AFP / Profimedia, Shaul Greenfield / Zuma Press / Profimedia

Sposobna dama vodi klub



Ono po čemu je Hapoel Ber Ševa jedinstven u svetskom fudbalu jeste njegova vlasnica i predsednica - Alona Barkat, supruga izraelskog milijardera iz IT sektora Elija Barkata, koji je sa Aloninim bratom Nirom Barkatom napravio imperiju. Kupovinom tima 2007. godine, dok se nalazio u drugoj ligi, Barkatova je postala prva žena u istoriji izraelskog sporta koja je kupila i vodila profesionalni fudbalski klub.



Njena vizija bila je preporod nerazvijenog južnog regiona Izraela kroz sport. Uložila je ogroman novac u omladinsku školu i rad sa decom sa posebnim potrebama i iz socijalno ugroženih kategorija. Prvo što je Alona Barkat uradila kada je ušla u klub bila je potpuna reorganizacija svih struktura i stabilizacija finansija, što je rezultovalo ekspresnim povratkom u prvu ligu. Godine 2015. izgradila je moderni sportski kompleks i stadion "Tarner" kapaciteta 16.000 mesta. Od otvaranja novog stadiona, klub je postavio impresivan rekord od preko 50 uzastopnih utakmica na domaćem terenu bez poraza u prvenstvu.

Igor Zlatanović slavi gol sa saigračima iz Hapoela Ber Ševe Foto: Shaul Greenfield / Zuma Press / Profimedia

Nemci Aloni dali nadimak

Hapoel tada ponovo dominira izraelskim fudbalom i vezuje tri uzastopne titule (2016, 2017. i 2018). Nemački list Bild dao joj je nadimak "Fudbalska Angela Merkel" nakon što je Ber Ševa 2016. pod njenim vođstvom napravila senzaciju u Ligi Evrope. Posebno je bio značajan rezultat, kada su dva puta pobedili slavni Inter iz Milana, 2:0 u Italiji i 3:2 kod kuće.

FK Hapoel Ber Ševa sa ponosom nosi nadimak "Kamile". Zbog pozicije u pustinji Negev, klub ima zvanični nadimak "Gamlim", što u prevodu sa hebrejskog znači "kamile", a maskota tima je kamila u crveno-belom dresu.

Josi Benajun kao fudbaler Liverpula Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Velika imena igrala za Hapoel



Pored pomenutog Šaloma Avitana, najboljeg strelca u istoriji kluba, najpoznatiji izraelski fudbaler koji je nosi dres Hapoela Ber Ševe svakako je Josi Benajun, koji je tu ponikao u omladinskoj školi i afirmisao karijeru. Kasnije je igrao za Liverpul, Čelsi, Arsenal i Vest Hem. Dalje valja pomenuti Elijaniva Bardu, Maora Meliksona i Omrija Glazera, do ove sezone golmana Crvene zvezde.



Od stranaca za Hapoel Ber Ševu igrali su takvi fudbaleri kao što su: Nigerijci Entoni Nvakaeme i Džon Ogu, Portugalac Žosue Peskeira, Rumun Ovidiju Hoban i Španac Isak Kuenka, nekadašnje krilo Barselone.

Barak Bahar iz vremena kada je bio trener Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zvezdin Bahar tri puta šampion sa Hapoelom



Najuspešniji trener Hapoel Ber Ševe je nekadašnji strateg Crvene zvezde Barak Bahar koji je tri puta bio prvak Izraela, zatim bivši selektor te zemlje Eli Gutman, Eliša Levi i Josi Abukasis.

Hapoel Ber Ševa je zvanični šampion Izraela, a trener Ran Kozuh čovek uz koga se vezuju poslednji uspesi, voli tranziciju, visoki presing i napadački fudbal. Glavnu snagu ekipe čine mešavina iskusnih izraelskih reprezentativaca, internacionalaca i jedan Srbin, bivši polaznik omladinske škole Partizana.

Kings Kangva neće igrati protiv Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Kangva ne igra, ali tu je partizanovac Zlatanović

Dan Biton, desno krilo, glavna je kreatorska i golgeterska snaga tima. Igor Zlatanović, prošao je Partizanovu fudbalsku školu, ali se formirao kao igrač u Radniku iz Surdulice, odakle je stigao i do mlade reprezentacije Srbije, te španske Majorke i glavna je opciju u napadu Hapoela. Važni igrači su ofanzivac Hamode Kanan, zadnji vezni Brazilac Lukas Ventura, te portugalski veteran, kapiten i štoper Migel Vitor.

Ono što je zanimljivo, protiv Crvene zvezde neće igrati njen bivši igrač Kings Kangva, koji je poslednju utakmicu za Hapoel odigrao baš protiv Vikingura. Vezni fudbaler iz Zambije ostvario je transfer u Panatinaikos, a Ber Ševa će zaraditi 4.000.000 evra.