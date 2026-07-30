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Fudbalski svet nalazi se na ivici najvećeg sukoba u modernoj istoriji!

UEFA je za danas popodne zakazala hitan sastanak svih svojih 55 članica kako bi donela zajednički stav o kontroverznom planu predsednika FIFA Đanija Infantina da deo komercijalnih prava Svetskog prvenstva prepusti privatnim investitorima.

Prema planu FIFA, biće osnovana nova kompanija pod nazivom FIFA Forward Enterprise, vredna oko 20 milijardi dolara, u kojoj bi do 20 odsto vlasništva bilo ponuđeno spoljnim investitorima. FIFA tvrdi da bi tako prikupila više od četiri milijarde dolara za razvoj fudbala širom sveta, ali protivnici smatraju da je reč o pokušaju privatizacije najvrednijeg sportskog događaja na planeti.

UEFA je reagovala žestoko i optužila FIFA da pokušava da "proda dušu fudbala", dok su podršku evropskoj kući fudbala pružili i CONCACAF i Azijska fudbalska konfederacija, koje tvrde da o planu uopšte nisu bile konsultovane

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino i Donald Tramp na Svetskom prvenstvu Foto: Julio Cortez/AP, Matt Slocum/AP, Matt Rourke/AP

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Situaciju je dodatno zapalio Infantino, koji je savezima dao rok do 19. septembra da prihvate ponudu, uz obećanje jednokratne isplate od 20 miliona dolara, što brojni čelnici vide kao pokušaj kupovine podrške.

Na današnjem sastanku UEFA razmatra više mogućih odgovora, a strani mediji navode da je među opcijama čak i bojkot FIFA takmičenja, ukoliko Infantino nastavi sa ovim projektom. Takav potez izazvao bi nezapamćen potres u svetskom fudbalu i otvorio direktan rat između dve najmoćnije fudbalske organizacije.