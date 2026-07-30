BOMBA NA "STAMFORD BRIDŽU"! Čelsi iskeširao 52 miliona za reprezentativca Francuske!
Fudbalski klub Čelsi potpisao je danas ugovor sa francuskim igračem Maksansom Lakroom, koji dolazi iz Kristal Palasa za 52 miliona funti.
Ovaj 26-godišnjak, koji je zabeležio sedam nastupa za reprezentaciju Francuske, potpisao je ugovor do 2032. godine.
Francuz je prešao u Kristal Palas iz Volfsburga 2024. godine za početnu sumu od 15,5 miliona funti i postao je standardan igrač pod vođstvom Olivera Glasnera prošle sezone.
Lakroa je zabeležio 55 nastupa u svim takmičenjima, dok je Palas osvojio Ligu konferencija, što je prvi veliki evropski trofej ovog kluba.
Ovaj defanzivac je tri puta nastupio za Francusku tokom ovogodišnjeg Svetskog prvenstva, uključujući i meč protiv Engleske u utakmici za treće mesto.
On je treće pojačanje Čelsija u letnjem prelaznom roku, pridruživši tako se Morganu Rodžersu i Marku Palestri.
Beta