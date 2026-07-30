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Fudbalski klub Čelsi potpisao je danas ugovor sa francuskim igračem Maksansom Lakroom, koji dolazi iz Kristal Palasa za 52 miliona funti.

Ovaj 26-godišnjak, koji je zabeležio sedam nastupa za reprezentaciju Francuske, potpisao je ugovor do 2032. godine.

Francuz je prešao u Kristal Palas iz Volfsburga 2024. godine za početnu sumu od 15,5 miliona funti i postao je standardan igrač pod vođstvom Olivera Glasnera prošle sezone.

Lakroa je zabeležio 55 nastupa u svim takmičenjima, dok je Palas osvojio Ligu konferencija, što je prvi veliki evropski trofej ovog kluba.

Ovaj defanzivac je tri puta nastupio za Francusku tokom ovogodišnjeg Svetskog prvenstva, uključujući i meč protiv Engleske u utakmici za treće mesto.

On je treće pojačanje Čelsija u letnjem prelaznom roku, pridruživši tako se Morganu Rodžersu i Marku Palestri.

Beta

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