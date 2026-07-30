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Strahinja Pavlović prošle sezone bio je jedan od najboljih fudbalera Milana, u sezoni koju što pre žele da zaborave na San Siru.

Srpski fudbalski reprezentativac Strahinja Pavlović bio je jedan od retkih igrača roso-nera koji je dostojno nosio dres Milana.

Milan je bio pravo rešenje - Strahinja Pavlović Foto: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Svi traže Srbina

Novi trener Ruben Amorim ima šampionske ambicije, a jedan od ključnih igrača u njegovoj postavci igre svakako je i Strahinja Pavlović. Nekoliko klubova tražilo je levonogog defanzivca, pre svih engleski premiejrligaši Čelsi, Mančester junajted i Kristal palas.

Interes za Strahinju Pavlovića (25) pokazivali su i turski fudbalski velikani Fenerbahče i Galatasaraj, kao i nekoliko ekipa iz Saudijske Arabije, koje su platežno izuzetno moćne. Svesni su cene i vrednosti Srbina na San Siru, pa su prema pisanju brojnih italijanskih medija u sportskom menadžmentu kluba iz Serije A odredili cenu za eventualni transfer.

1/18 Vidi galeriju Strahinja Pavlović u dresu Milana Foto: ANTONIO CALANNI/AP

Milan će dobro da zaradi

U leto 2024. Strahinja Pavlović stigao je u Milan za 18.500.000 evra iz Salcburga. Dobrim igrama i profesionalnim odnosom, nekadašnji fudbaler Partizana stekao je reputaciju odličnog igrača. Zato su u klubu sa San Sira rešili da Strahinja Pavlović može da napusti klub, samo u slučaju da neka ekipa plati 50.000.000 evra za njega.

S obzirom na cenu, jasno je da su u Milanu želeli da umire potencijalne kupce, kada je Strahinja Pavlović u pitanju. Opet, na evropskom fudbalskom tržištu niko nije nezamenjiv, a to se i ovom slučaju potvrđuje. Nema emocija u poslu, a Milan je svakako hteo da se obezbedi ogromnom sumom.

Mada, ni Strahinja Pavlović i pored čestih izjava da mu je lepo u Milanu i da nema nameru da napušta klub, ne bi imao ništa protiv da zaradi veću platu i okuša se u jačem prvenstvu. Recimo, u engleskoj Premijer ligi. Ima vremena do kraja avgusta...