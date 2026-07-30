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Više nema sumnje, Evropa i UEFA više ne žele Đanija Infantina na mestu predsednik FIFA.

Posle saznanja da je Đani Infantino spreman da za neverovatnu sumu novca proda prava na svetsko prvenstvo određenim privatnim investitorima, dolazi do ozbiljnih turbulencija u fudbalu.

Đani Infantino Naser Al Kelaifi na finalu Lige šampiona 2026. u Budimpešti Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Kelaifi bio protiv Superlige

Evropa je spremna da podrži predsednika PSŽ Nasera Al-Kelaifija u trci za predsednika FIFA, piše "Politiko". Upravo bi bogati Kataranin koji je u odličnim odnosima sa UEFA i predsednikom te organizacije Aleksandrom Čeferinom, mogao da bude protivkandidat Đaniju Infantinu na predstojećim izborima za mesto prvog čoveka FIFA.

Evropski fudbalski savezi ozbiljno razmatraju kandidaturu Nasera Al-Kelaifija. Ako se prisetimo, Kelaifi je bio značajan saveznik Čeferina i UEFA, kada su odbili napad bogatih klubova o formiranju Superlige i praktično gašenju Lige šampiona. Kelaifi je tada izašao u javnost i otvoreno stao uz UEFA.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Infantinu propao plan

Mogućnost da se Naser Al-Kelaifi kandiduje za predsednika FIFA pojavila se usred nezadovoljstva Infantinovim postupcima. Prvi čovek FIFA bio je upleten u kontroverzu na Svetskom prvenstvu 2026. godine, kada je otpuštanje američkog napadača Folarina Baloguna odloženo nakon poziva Donalda Trampa.

Sada, švajcarski zvaničnik predlaže da proda komercijalna prava na Svetsko prvenstvo privatnim investitorima, što takođe ne zadovoljava Evropljane. Nadao se Đani Infantino da će biti jedini kandidat na predstojećim izborima, te da će overiti treći mandat, ali kako trenutno stvari stoje mart 2027. godine mogao bi da označi i kraj njegovog rukovođenja svetskim fudbalom.

Ima podršku Evrope za kandidaturu - Naser Al Kelaifi Foto: EPA/Ian Langsdon

Dve zemlje već uz Kelaifija

Šta se stavlja na teret Infantinu? Pored toga što želi da proda prava Svetskog prvenstva privatnim investitorima. Pre svega, povećanje broja učesnika SP na 48 reprezentacija, želja da proširi Mundijal na 64 nacionalna tima, reforma Svetskog klupskog prvenstva, odložena suspenzija Folarina Baloguna zbog crvenog kartona na inicijativu predsednika SAD Donalda Trampa i narušavanje integriteta igre i kredibiliteta takmičenja.

Što se tiče Al-Kelaifija, njegovo menadžersko iskustvo nije ograničeno samo na vrhunske francuske klubove. Od 2021. godine, on je na čelu Evropskog klubskog udruženja (EFC), član je Izvršnog komiteta UEFA i predstavlja EFC u Savetu FIFA. Njegovu kandidaturu za predsednika FIFA zagovaraju fudbalski savezi Belgije i Poljske.