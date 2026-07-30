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Fudbalski klub Roma saopštio je da je potpisao ugovor sa dosadašnjim igračem Bolonje Santjagom Kastrom.

Kastro je prvo pojačanje Rome u letnjem prelaznom roku.

Po navodima italijanskih medija, Kastro je u Romu stigao u transferu vredom 35 miliona evra, plus bonusi, pri čemu njegov bivši klub zadržava pravo od 10 odsto od naredne prodaje.

Kastro je navodno potpisao petogodišnji ugovor sa Romom, koji će važiti do leta 2031. godine.

Ovaj 21-godišnji argentinski fudbaler je za Bolonju odigrao ukupno 105 utakmica i postigao 22 gola.

Istovremeno, Artem Dovbik je otišao u suprotnom pravcu, iz Rome u Bolonju, na početnu pozajmicu, sa opcijom otkupa za sumu od oko 17 miliona evra.

U dresu Rome, Dovbik je zabeležio 63 nastupa tokom dve sezone, postigavši 20 golova.

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