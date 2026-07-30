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Portugalski fudbaler Gustavo Sa prešao je na pozajmicu u Olimpijakos, saopštio je grčki klub.

Sa (21) je u sredu prešao iz Familikaa za 20 miliona evra u Notingem Forest, koji ga je zatim prosledio Olimpijakosu.

Portugalski fudbaler je prošle sezone za Familikao odigrao 34 utakmice na kojima je zabeležio četiri gola i dve asistencije.

On je za mladu reprezentaciju Portugalije odigrao 15 utakmica i postigao dva gola.

Olimpijakos će 4. avgusta dočekati NEC u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

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