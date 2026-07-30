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FK Crvena zvezda u dva meča je pobedila Larn, ali ono što daje posebnu draž susretima dva kluba, jeste da su crveno-beli u klubu iz Severne Irske dobili iskrene prijatelje.

Trener Larna Gari Haveron nije krio oduševljene posle utakmice sa Crvenom zvezdom, bez obzira na činjenicu što je njegov tim eliminisan iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

Gari Haveron trener fudbalera Larna iz Severne Irske Foto: Stephen Hamilton/Inpho / imago sportfotodienst / Profimedia

Slikao se u Zvezdinom tunelu

Gari Haveron je posle utakmice, sa članovima svog stručnog štaba otišao u čuveni Zvezdin tunel i tamo se fotografisao za uspomenu.

- Rekao sam i pre utakmice, ako budemo u stanju da posle meča uđemo u svlačionicu podignutih glava odradili smo dobar posao. Tako je i bilo. Svi razumeju sa kojim nivoom smo se mi sada susreli. Nivo na kojoj Crvena zvezda igra je neverovatan. Znate, pričamo o igračima koji vrede više miliona funti. Teško nam je bilo da razumemo veličinu tog fantastičnog kluba. Ogromna nam je čast što smo došli ovde – rekao je Gari Haveron.

Bez obzira na visok poraz od 5:0 na Marakani, severnoirski stručnjak ponosan je na svoje fudbalere.

- Golove smo primili posle tri minuta, pred sam kraj prvog poluvremena i na samom početku nastavka. Razočaran sam malo sa tajmingom, ali to nije emocija koja me u ovom momentu preovladava. Zaista sam ponosan na momke kako su izdržali pod pritiskom, kako su se borili i nisu nijednog momenta bacili peškir. Radili su na terenu, zaista sam veoma ponosan na njih. Na kraju, pobedili smo u 1. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i to je najvažnije jer nam otvara neke nove mogućnost.

1/20 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

Zvezdi ništa nismo mogli

Fudbaleri Crvene zvezde igrali su u visokom ritmu protiv Larna pokazavši da maksimalno poštuju rivala iz Severne Irske.

- Zaista, Zvezda je igrala maksimalno ozbiljno svih 90 minuta i zato sam srećan što smo izdržali. Susreli smo se sa protivnikom koji je veoma pametan, kojeg ne možete da pritisnete dok ima loptu. Čim bismo iskočili malo iz formacije oni bi eksploatisali taj prostor. Svako njihovo dodavanje je bilo savršeno. Znate, na ovom nivou kažnjavaju se svaka sitna greška ili trenutak dekoncentracije. To se i sada desilo. Možemo da analiziramo golove koje smo primili i da kažemo "da smo uradili ovo ili ono ne bi se desilo ovo", ali u principu mi tu ništa nismo mogli da uradimo. Kada igrate protiv ovakvog protivnika znate da ćete biti kažnjeni za svaki propust. Trpeli smo mnogo, igrali smo uglavnom bez lopte, ali nismo se predali.

Svestan je trener Larna da je za njegov klub ogromno iskustvo igranje protiv Crvene zvezde, prvaka Evrope iz 1991.

- Teško da ćemo skoro igrati protiv ovakve ekipe. Voleo bih da se to desi, ali realno teško je. Znam da ćemo trpeti kritike, uvek je tako posle neuspeha posle Evrope. Međutim, ljudi moraju da razumeju sa kakvim protivnikom smo se susreli. Teško je to razumeti dok ne izađate na teren i uživo to vidite. Evropski fudbal je neverovatno težak. Ljudi možda nisu ni svesni koliko je bilo vruće, pekli smo se celo veče. Nismo imali ni mnogo vremena da se naviknemo na to, jer gledali smo da uštedimo što je više moguće novca. Došli smo praktično direktno na utakmicu. U evropskim takmičenjima sve su to stvari koje mogu da naprave razliku.

Marko Arnautović i Aleksandar Katai na utakmici između Crvene zvezde i Larna Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Hvala Stankoviću i Arnautoviću

Gari Haveron govorio je i o treneru Crvene zvezde Dejanu Stankoviću i najpoznatijem fudbaleru crveno-belih Marku Arnautoviću.

- Postao sam navijač Crvene zvezde, jer njeni navijači su apsolutno nestvarni. Bili su fantastični celu utakmicu, to kako su se ophodili prema nama. Njihov šef Dejan Stanković je bio klasa i kao igrač i sada kao trener, veliki je gospodin. Videli smo momka kao što je Marko Arnautović, koji nije mogao da bude finiji. Prati ga glas da je namćor, izgleda opasno, ali je izuzetno fin i dobar momak. Doneo je majice za ekipu. Sve što je uradio zaslužuje mnogo poštovanja. Sve u svemu ovo je bila sjajna prilika da naučimo mnogo toga, da budemo bolji – objasnio je Gari Haveron.

Crvena zvezda u prvoj utakmicu u Severnoj Irskoj slavila je pobedu rezultatom 4:0. U drugom meču igranom u Beogradu, na stadionu "Rajko Mitić" prvak Srbije slavio je protiv Larna rezultatom 5:0.

Larn nastavlja put u UEFA takmičenjima, samo u kvalifikacijama za Ligu Evrope. U trećoj rundi sledi im duel protiv predstavnika Gruzije Iberije 1999.