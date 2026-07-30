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"Veoma mi je žao. To je kao kada izgubite ženu svog života. Tada shvatite da ste uradili nešto što nije trebalo da uradite. Zato mi je žao, veoma mi je žao i zbog svega što se dogodilo u prethodne tri godine. Pokušaću da vratim reprezentaciju tamo gde joj je mesto", rekao je 61-godišnji Mančini.

Italija se treći put uzastopno nije plasirala na Svetsko prvenstvo, što je dovelo do ostavki predsednika Fudbalskog saveza Italije Gabrijelea Gravine i selektora Đenara Gatuza u aprilu, ubrzo nakon poraza od Bosne i Hercegovine u baražu.

Mančini je sa Italijom osvojio titulu prvaka Evrope 2021. godine, ali je u avgustu 2023. godine iznenada podneo ostavku na mesto selektora, da bi samo dve sedmice kasnije preuzeo Saudijsku Arabiju.

"To je bila isključivo moja greška", rekao je Mančini, aludirajući na nedostatak komunikacije sa Gravinom.

Prvu utakmicu po povratku na klupu Italije Mančini će voditi protiv Belgije u Ligi nacija, 25. septembra na stadionu Olimpiko u Rimu.

Mančini je dodao da je svestan da će deo navijača biti protiv njega.

"Nadam se da će reprezentacija igrati dovoljno dobro da mi možda oproste", dodao je on.

Mančini je bio četvrta opcija za mesto selektora, nakon što su Karlo Ančeloti i Pep Gvardiola odbili ponudu, dok je Andrea Pirlo otpao iz konkurencije zbog političkih kontroverzi u vezi sa sponzorskim ugovorom sa jednom ruskom kladioničarskom kompanijom.

Italija će u grupi Lige nacija igrati i protiv Francuske i Turske.

Mančini će moći da računa na napadače Pija Espozita, Mojzea Kena i Nikola Zaniola, veziste Sandra Tonalija i Nikola Barelu, bekove Rikarda Kalafjorija i Marka Palestru, kao i na golmana Đanluiđija Donarumu.

Pozicija štopera predstavlja problem zbog situacije sa Alesandrom Bastonijem i Frančeskom Ačerbijem.

"Ne mislim da smo u tako lošem stanju. Imamo mnogo opcija među napadačima i krilnim igračima. Govorim o mladim igračima koji još mogu da napreduju. Ken je debitovao kada sam ja bio selektor, tako da ga veoma dobro poznajem", rekao je Mančini.

Mančini je u periodu od 2018. do 2021. godine predvodio Italiju do svetskog rekorda od 37 uzastopnih utakmica bez poraza.

Međutim, poraz od Severne Makedonije (0:1), tada 67. reprezentacije sveta, u polufinalu baraža za Svetsko prvenstvo 2022. godine, na domaćem terenu, značio je da su popularni "azuri" ponovo ostali bez plasmana na planetarnu smotru.

Uprkos tome, Mančini je ostao na funkciji sve do iznenadne ostavke u avgustu 2023. godine. Saudijsku Arabiju je napustio 2024. godine, a poslednji angažman imao je kao trener Al Sada iz Katara, koji je napustio prošlog meseca.

Tokom svoje trenerske karijere Mančini je sa Interom iz Milana i Mančester sitijem osvajao šampionske titule u domaćim prvenstvima.

(Beta)