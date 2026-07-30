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Samo nekoliko dana nakon što je zvanično završio arbitražnu karijeru, Vinčić je podelio utiske o najvećem izazovu u svojoj karijeri, ali i otkrio kakav je utisak na njega ostavio kapiten "Gaučosa", Lionel Mesi.

- Mesi se tokom cele utakmice ponašao izuzetno sportski. Prihvatao je moje odluke, razgovarali smo sa međusobnim poštovanjem i pokazao je klasu kakvu imaju samo najveći igrači - rekao je Vinčić u intervjuu za španske medije.

1/5 Vidi galeriju Čuveni fudbalski sudija iz Slovenije - Slavko Vinčić Foto: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia, Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Slavko je otvoreno priznao da je uoči samog početka finala bio pod ogromnim pritiskom, ali je naglasio da je sam izlazak na teren pred takav meč predstavljao ostvarenje sna za svakog sudiju.

- Kada sam saznao da ću suditi finale Mundijala, bio sam preplavljen emocijama. To je vrhunac sudijske karijere i nešto o čemu sanjate od prvog dana - istakao je Vinčić.

Finalni okršaj između Argentine i Španije ostao je upamćen po izuzetno oštroj igri i velikom broju duela, crvenom kartonu za Enca Fernandesa, ali i opštem haosu nakon poslednjeg zvižduka, zbog kojih je FIFA bila prinuđena da pokrene disciplinski postupak protiv više učesnika ovog meča.