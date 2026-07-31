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"Iako je poslednjih godina ostvaren značajan napredak, diskriminatorno ponašanje i dalje predstavlja izazov u fudbalu. Pooštrene mere su neophodne kako bi se suzbilo ovakvo odvratno ponašanje", navodi se u današnjem saopštenju FA, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Prethodnih sezona suspenzije za teže prekršaje kretale su se od šest do 12 utakmica, a odnosile su se na nedolično ponašanje koje uključuje pozivanje na etničko poreklo, boju kože, rasu, nacionalnost, veru, pol, rod, promenu roda, seksualnu orijentaciju ili invaliditet.

Pooštrena kazna, koja se odnosi i na trenere i osobe koje se nalaze u tehničkom prostoru, deo je posvećenosti FA cilju da "obezbedi fudbal bez diskriminacije".

1/71 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Regulatorna komisija može izreći kaznu veću od novog standardnog minimuma od 10 utakmica ukoliko postoje značajne otežavajuće okolnosti.

Moguće je razmotriti i kraće suspenzije uz najmanje od šest utakmica, kada postoje olakšavajuće okolnosti ili kada je pojedinac priznao prekršaj prvom prilikom. Međutim, suspenzija od šest utakmica ubuduće bi se razmatrala samo u takvim okolnostima, umesto da predstavlja standardnu minimalnu kaznu, kao što je ranije bio slučaj.

Pojedinci za koje se utvrdi da su u odvojenim slučajevima počinili dva ili više težih prekršaja mogli bi da se suoče sa suspenzijom dužom od 12 utakmica ili vremenski određenom suspenzijom bilo kog trajanja u "veoma ozbiljnim slučajevima".