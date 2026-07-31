UH, NOVO PRAVILO U ENGLESKOJ ĆE UPLAŠITI SVAKOG FUDBALERA! Onaj ko bude proglašen krivim za diskriminaciju ŽESTOKO ĆE NADRLJATI!
"Iako je poslednjih godina ostvaren značajan napredak, diskriminatorno ponašanje i dalje predstavlja izazov u fudbalu. Pooštrene mere su neophodne kako bi se suzbilo ovakvo odvratno ponašanje", navodi se u današnjem saopštenju FA, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).
Prethodnih sezona suspenzije za teže prekršaje kretale su se od šest do 12 utakmica, a odnosile su se na nedolično ponašanje koje uključuje pozivanje na etničko poreklo, boju kože, rasu, nacionalnost, veru, pol, rod, promenu roda, seksualnu orijentaciju ili invaliditet.
Pooštrena kazna, koja se odnosi i na trenere i osobe koje se nalaze u tehničkom prostoru, deo je posvećenosti FA cilju da "obezbedi fudbal bez diskriminacije".
Regulatorna komisija može izreći kaznu veću od novog standardnog minimuma od 10 utakmica ukoliko postoje značajne otežavajuće okolnosti.
Moguće je razmotriti i kraće suspenzije uz najmanje od šest utakmica, kada postoje olakšavajuće okolnosti ili kada je pojedinac priznao prekršaj prvom prilikom. Međutim, suspenzija od šest utakmica ubuduće bi se razmatrala samo u takvim okolnostima, umesto da predstavlja standardnu minimalnu kaznu, kao što je ranije bio slučaj.
Pojedinci za koje se utvrdi da su u odvojenim slučajevima počinili dva ili više težih prekršaja mogli bi da se suoče sa suspenzijom dužom od 12 utakmica ili vremenski određenom suspenzijom bilo kog trajanja u "veoma ozbiljnim slučajevima".