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Fotografije para izazvale su lavinu komentara i ponovo pokrenule spekulacije da su možda u tajnosti već izgovorili sudbonosno "da".

Sve to dolazi u trenutku kada se već neko vreme šuška da bi slavni par navodno trebalo da stane na ludi kamen 1. avgusta, zbog čega su fanovi svaki njihov potez počeli da tumače kao moguću potvrdu velikog događaja.

Ronaldo je na aerodrom stigao u elegantnom, ali opuštenom izdanju – u širokoj crnoj majici, tamnim pantalonama i naočarima za sunce, dok je luksuzni "Guči" ranac, skupoceni sat i masivan nakit dodatno naglasio njegov prepoznatljiv stil. Ipak, najveću pažnju privukao je prsten na njegovoj ruci.

Ni Georgina nije prošla nezapaženo. Atraktivna manekenka istakla je figuru u pripijenoj crnoj majici i uskim farmerkama, uz crveni kačket i blistave modne detalje, dok je i na njenoj ruci zablistao prsten koji je dodatno raspirio glasine o mogućem venčanju.

Par je na Majorku stigao Ronaldovim privatnim avionom u društvu njegovog najstarijeg sina, a po sletanju su se nakratko zadržali kako bi se fotografisali sa obožavaocima. Nakon toga uputili su se ka svojoj luksuznoj jahti, usidrenoj u jednoj od najpoznatijih luka na ostrvu, gde će provesti porodični odmor.

Da li su prstenovi samo modni detalj ili nagoveštaj da su Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez već tajno izgovorili sudbonosno "da", ili će to učiniti 1. avgusta, za sada ostaje misterija. Jedno je sigurno – svaki njihov potez ovih dana prati se sa posebnom pažnjom.

1/7 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez Foto: Printsacreen / Instagram / patrickta