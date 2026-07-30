TADIĆ OTKRIO ZBOG ČEGA JE POTPISAO ZA NEC! Srpski as priznao, nakon jednog razgovora je prelomio!
Proslavljeni srpski fudbaler Dušan Tadić otkrio je kako je doneo konačnu odluku da pojača NEC Najmehen.
Ključni trenutak dogodio se tokom pregovora u Beogradu, gde su pred Tadića stigli trener Dik Šrojder, njegov pomoćnik Haris Medunjanin, ali i prvi finansijer kluba Marsel Bukhorn. Upravo je ta delegacija uspela da prelomi i ubedi nekadašnjeg reprezentativca Srbije da napravi veliku stvar i vrati se u holandski fudbal.
"Taj razgovor mi je bio veoma važan", rekao je Tadić.
Najviše mu je značilo to što su čelnici holandskog kluba doputovali u Srbiju samo zbog njega.
"Marsel je fin i harizmatičan čovek, ali i veoma duhovit. Odmah sam primetio koliko mu je NEC važan. Izuzetno cenim to što su došli u Srbiju zbog mene. Razgovarali smo prilično dugo, više o životu, nego o fudbalu. Taj razgovor je na kraju prevagnuo", dodao je Tadić.