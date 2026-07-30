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Proslavljeni srpski fudbaler Dušan Tadić otkrio je kako je doneo konačnu odluku da pojača NEC Najmehen.

Ključni trenutak dogodio se tokom pregovora u Beogradu, gde su pred Tadića stigli trener Dik Šrojder, njegov pomoćnik Haris Medunjanin, ali i prvi finansijer kluba Marsel Bukhorn. Upravo je ta delegacija uspela da prelomi i ubedi nekadašnjeg reprezentativca Srbije da napravi veliku stvar i vrati se u holandski fudbal.

1/7 Vidi galeriju Dušan Tadić na utakmici Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Taj razgovor mi je bio veoma važan", rekao je Tadić.

Najviše mu je značilo to što su čelnici holandskog kluba doputovali u Srbiju samo zbog njega.

"Marsel je fin i harizmatičan čovek, ali i veoma duhovit. Odmah sam primetio koliko mu je NEC važan. Izuzetno cenim to što su došli u Srbiju zbog mene. Razgovarali smo prilično dugo, više o životu, nego o fudbalu. Taj razgovor je na kraju prevagnuo", dodao je Tadić.