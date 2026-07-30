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Fudbaleri Partizana večeras od 20.15 časova protiv UNA Štrasena u Luksemburgu trebalo bi da overe prolaz u narednu runudu Lige konferencija. U prvom meču slavili su sa 4:0, pa je pred domaćinom nemoguća misija.

U trećem kolu crno-beli će igrati protiv Tobola iz Kazahstana koji je posle penala slavio nad Panevežisom iz Litvanije 4:3.

Pošto je u prvom meču rezultat bio 1:1, u revanšu je viđena velika neizvesnost i bespoštedna borba. Gosti su poveli golom Petkevičiusa u 33. minutu, da bi domaćin u trećem minutu nadoknade prvog dela igre preko Talala poravnao rezultat.

Do kraja regularnog dela pitanje pobednika nije bilo rešeno (2:2) pa je meč otišao u produžetke.

U produžecima golova nije bilo, te su penali rešili putnika u treće kolo kvalifikacija za LK.