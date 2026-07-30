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Svih 55 članica UEFA pružilo je podršku ideji o bojkotu Svetskog prvenstva u znak protesta.

Povod za ovakav potez jeste predlog FIFA da proda manjinski udeo u novoformiranoj kompaniji, koja bi preuzela upravljanje komercijalnim pravima na najvećim takmičenjima.

To praktično znači da se i Srbija svrstala među zemlje koje podržavaju inicijativu UEFA, što jasno ukazuje na to da bi naredno Svetsko prvenstvo moglo proteći bez evropskih selekcija, odnosno timova koji zapravo čine samu srž Mundijala.

Ceremonija dodele pehara i medalja na Mundijalu Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Printskrin

Podsećanja radi, na poslednjem planetarnom šampionatu učestvovalo je 16 reprezentacija sa Starog kontinenta, odakle dolazi i aktuelni svetski prvak Španija, inače jedan od domaćina narednog turnira uz Portugal i Maroko.

Međutim, nezadovoljstvo članica UEFA i čelnika evropske kuće fudbala odlukama FIFA i njenog predsednika Đanija Infantina tinja već duže vreme, uz optužbe da se svetska kuća fudbala primarno vodi finansijskim profitom, zanemarujući sam duh i dobrobit igre.

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