"SVETSKO PRVENSTVO NIJE NA PRODAJU" UEFA se oglasila HITNIM SAOPŠTENJEM nakon najave bojkota! Ove reči su izazvale ZEMLJOTRES u svetu fudbala!
Sa vanrednog sastanka evropske kuće fudbala poslata je jasna poruka, ukoliko sporni plan bude usvojen, reprezentacije sa Starog kontinenta bojkotovaće sva takmičenja pod okriljem svetske organizacije.
U zvaničnom saopštenju ističe se da je ovakav potez FIFA potpuno neprihvatljiv i da direktno ugrožava samu budućnost fudbala.
"Svetsko prvenstvo ne može da bude investicioni proizvod. To je jedno od najvećih sportskih nasleđa u fudbalu, građeno generacijama igrača, reprezentacija i navijača širom sveta. Nijedan njegov deo ne sme biti prepušten privatnim investitorima. Svetsko prvenstvo nije na prodaju", poručila je UEFA.
Evropska kuća fudbala optužila je FIFA da je kompletan proces sprovela na svoju ruku, bez ikakvih konsultacija sa nacionalnim savezima i ostalim ključnim akterima u svetu fudbala.
"Neodgovorno je i neodbranjivo da je ovakav predlog osmišljen u tajnosti i doveden gotovo do usvajanja bez bilo kakvih ozbiljnih konsultacija. To nije samo ozbiljan neuspeh rukovođenja, već i odricanje FIFA od njene dužnosti da bude čuvar svetskog fudbala", navodi se u saopštenju.