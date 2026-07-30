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Sa vanrednog sastanka evropske kuće fudbala poslata je jasna poruka, ukoliko sporni plan bude usvojen, reprezentacije sa Starog kontinenta bojkotovaće sva takmičenja pod okriljem svetske organizacije.

U zvaničnom saopštenju ističe se da je ovakav potez FIFA potpuno neprihvatljiv i da direktno ugrožava samu budućnost fudbala.

"Svetsko prvenstvo ne može da bude investicioni proizvod. To je jedno od najvećih sportskih nasleđa u fudbalu, građeno generacijama igrača, reprezentacija i navijača širom sveta. Nijedan njegov deo ne sme biti prepušten privatnim investitorima. Svetsko prvenstvo nije na prodaju", poručila je UEFA.

1/15 Vidi galeriju Kongres UEFA u Beogradu Foto: Starsport

Evropska kuća fudbala optužila je FIFA da je kompletan proces sprovela na svoju ruku, bez ikakvih konsultacija sa nacionalnim savezima i ostalim ključnim akterima u svetu fudbala.