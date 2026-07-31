Slušaj vest

Atletiko Madrid je prijavio Barselonu Fudbalskom savezu Španije zbog navodnog nepropisnog pristupa njihovom napadaču Hulijanu Alvarezu (26).

U prijavi se navodi kršenje etičkih pravila u odnosima između klubova, a iz Barselone najavljuju žalbu na taj potez, piše "Atletik".

Sjajni sa Argentinac sa Atletikom ima ugovor do 2030. godine, Barsa je svim silama pokušavala da ga dovede, on je hteo da pređe u redove prvaka Španije, ali Atletiko od samog početka nije hteo ni da čuje, jer ne želi da pojačava direktnog rivala.

1/4 Vidi galeriju Hulijan Alvarez slavi gol na meču Argentina - Švajcarska Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Alvarez je stigao je u Atletiko iz Mančester sitija pre tačno dve godine, a transfer je sa bonusima dostigao 95.000.000 evra.

Do sada je za španski klub upisao 106 nastupa i postigao 49 golova.

Prošle sezone je na 49 utakmica dao 20 pogodaka. Atletiko je domaće prvenstvo završio na četvrtom mestu, u polufinalu Lige šampiona je ispao od Arsenala, a u finalu Kupa kralja je izgubio od Real Sosijedada.

Na nedavno završenom Svetskom prvenstvu Alvarez je igrao na svakoj utakmici Argentine, koja je stigla do finala i tamo je poražena od Španije.