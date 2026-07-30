Gol Bogdana Kostića...
Fudbal
EVO KAKO JE PARTIZAN POVEO U LUKSEMBURGU! Sjajna reakcija Bogdana Kostića, pogledajte ovaj gol! VIDEO
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Fudbaleri Partizana trenutno igraju protiv UNA Štrasena u Luksemburgu revaš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Partizan je poveo u 47. minut. Bila je to lepa akcija crno-belih, Bogdan Kostić je lepo sačekao centaršut Petrovića i plasirao loptu u mrežu.
Bogdan Kostić FK Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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