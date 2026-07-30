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Fudbaleri Partizana slavili su u revaš meču nad UNA Štrasenom sa 1:0 (0:0) i ukupnim rezultatom 5:0 plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

FK Partizan pripreme 2026. Foto: Www.partizan.rs

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča: 

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Saša Ilić

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Partizan - Una Štrasen Izvor: Kurir