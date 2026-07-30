Trener crno-belih sumirao utiske.
Fudbal
SAŠA ILIĆ SE OGLASIO POSLE UTAKMICE U LUKSEMBURGU! Trener crno-belih otkrio šta ga posebno raduje!
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Fudbaleri Partizana slavili su u revaš meču nad UNA Štrasenom sa 1:0 (0:0) i ukupnim rezultatom 5:0 plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.
Nakon meča, šef struke crno-belih Saša Ilić istakao je u izjavi za TV Arena Sport da je najbitnije to što je ostvarena pobeda, ne kijući zadovoljstvo konačnim ishodom.
- Da čestitam igračima, bitna pobeda za nas i za samopouzdanje. Uplašeno smo ušli u prvom poluvremenu, drugo je izgledalo bolje. I najbitnija stvar je što smo pobedili i što idemo dalje - rekao je Saša Ilić.
Saša Ilić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Partizan će u trećem kolu kvalifikacija igrati protiv kazahstanskog Tobola, koji je u dvomeču pobedio litvanski Panevežis.
Prva utakmica igra se za sedam dana u Beogradu.
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