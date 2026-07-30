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Olujni vetrovi koji su dostizali brzinu i preko 90 km/h izazvali su veliku štetu širom grada i direktno doveli do ove nesreće.

Tasio je tokom 2015. godine nosio dres Botafoga, upisavši šest nastupa, pet u šampionatu Karioka i jedan u Kupu Brazila. U tom periodu uspeo je da se jednom upiše u strelce, u trijumfu nad Resendeom od 3:0.

Ponikao je u ekipi Sao Kristovao, a tokom bogate karijere promenio je čak 27 klubova. Pored Botafoga, u Brazilu je nastupao za Mirasol, Figeirense, Voltu Redondu i Bragantino, dok je u inostranstvu nosio dres bugarskog CSKA iz Sofije.

Kopačke o klin okačio je 2019. godine, posle čega se posvetio privatnom biznisu i vođenju objekta za proslave u Santa Terezi. Povodom ove tragedije oglasio se i Botafogo, uputivši poslednji pozdrav i izjave saučešća porodici i prijateljima svog bivšeg napadača.

„Sa velikom tugom Botafogo žali zbog smrti bivšeg fudbalera Tasija Maije dos Santosa, koji je nosio naš dres 2015. godine. Tasio je stradao nakon urušavanja zida tokom snažnog nevremena koje je pogodilo Rio de Žaneiro ove srede. Klub u ovom trenutku bola pruža podršku porodici, prijateljima i svima koji su poznavali Tasija. Počivaj u miru“, navodi se u saopštenju kluba.